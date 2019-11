Die Wende im Eichsfeld: „Dann begannen wir uns zu regen“

Als Werner Henning gerade einmal 33 Jahre alt ist, wird er zum Vorsitzenden des Rates des Kreises gewählt. Etwas Besonderes auch, weil er eben nicht der SED angehört, sondern schon zu Abiturzeiten in die CDU der DDR eingetreten war. Zu diesem Zeitpunkt ist Günter Schabowskis Verkündung über die Grenzöffnung gut einen Monat her. Im Wendeherbst hatte man Werner Henning oft auf dem Friedensplatz in Heiligenstadt gesehen. Dort ergriff er das Wort bei den Kundgebungen, nahm an den Friedensgebeten teil.

Über die späten 80er-Jahre sagt Werner Henning heute: „Die Stimmung war längst da. Gepaart mit dem Zusammenbruch der Wirtschaft sah die DDR einem Umbruch entgegen.“ Zu dieser Zeit war er der Leiter Sozialwesen und Leiter Materialwirtschaft in den Eichsfelder Bekleidungswerken in Heiligenstadt. „Im Frühjahr 1989 waren einige Mitarbeiter einfach nicht mehr da. Und die, die blieben, waren lethargisch.“ Für ihn sei ein Weglaufen nicht in Betracht gekommen. Gespannt verfolgte er die Demonstrationen in Leipzig.

Schlagartig von Wenigen zu Vielen

Die Kerzen gehörten zu den Friedensgebeten und den Demonstrationen im Wendeherbst dazu. Foto: Eckhard Jüngel / Archiv

„Dann begannen wir uns zu regen.“ Die erste Montagsdemonstration fand in Leinefelde statt, es folgten die in Heiligenstadt. Werner Henning war seit der zweiten Demo im Boot. „Da fingen wenige an, es sprach sich rum. Und dann liefen die Leute zusammen. Das war schlagartig: von Wenigen zu Vielen.“

Seine Erinnerungen an diese Zeit sind von Emotionen geprägt. Er beschreibt die überfüllte Kirche, Menschen mit Kerzen in den Händen. Die Kerze als Instrument, an dem man sich festhält, aber auch als Zeichen, das man unberührbar ist. „Denn es gab die Sorge, dass etwas passieren konnte.“

Dann setzte sich der Zug in Bewegung. Sehr geordnet und still. „Wir haben im Fernsehen gesehen: Wenn man demonstriert, dann muss man auch etwas rufen. Dann gingen erste Wortmeldungen los, die einem am Anfang noch etwas unangenehm waren.“

„Wir müssen auch etwas machen“

Werner Henning spricht im Zusammenhang mit den Demos auch ein Kompliment an Helmut Riethmüller aus. Er war einer der Sprecher der Demokratischen Initiative und gehörte zu der Gruppe, die die Kundgebungen in Heiligenstadt organisierte. „Wir haben das in Leipzig gesehen und dachten: Wir müssen auch etwas machen.“ Der Elektroingenieur arbeitete bei Solidor in Heiligenstadt, kannte auch im Beruf die Mangelwirtschaft der DDR nur zu gut. Ihm wurde auch klar gemacht, dass er ohne einen Eintritt in die SED nicht weiter auf der Karriereleiter kommen würde. „Das war sehr frustrierend“, sagt er heute.

Als erstes ging es mit der Gruppe zu Propst Kockelmann. Man wolle Demonstrationen organisieren, sagte man ihm. Der Propst versicherte den Bürgerrechtlern seinen Rückhalt, auch was die Familien betraf. Sollte etwas mit ihnen passieren, würde man sich um Frau und Kinder kümmern, sie nicht allein lassen.

Kundgebungen vor 10.000 bis 15.000 Menschen

Viele der Demonstranten hatten damals selbst Plakate gemalt, die sie mit auf den Friedensplatz nahmen. Foto: Eckhard Jüngel/Archiv

Die Gruppe, das waren 20 bis 30 Personen. Erst einmal mussten Strukturen gefunden werden. Also gründete man Arbeitsgemeinschaften, und wählte Helmut Riethmüller als einen der vier Sprecher. „Wir wollten anprangern, was schief läuft. Und wir waren dabei in der glücklichen Situation, dass wir niemandem sagen mussten, wie es danach weitergeht. Wir hatten keine Bringschuld.“ So sprach Helmut Riethmüller teilweise vor 10.000 bis 15.000 Menschen über das, was ihn am DDR-Regime störte.

Zu dieser Zeit reiste der Journalist Werner Keller im kleinen Grenzverkehr immer wieder in den Osten, um von dort Geschichten und Bilder für die Lokalredaktion der Hessischen-Niedersächsischen-Allgemeine (HNA) Witzenhausen mitzubringen, deren Chef er auch war. Dabei hatte er aber keine Akkreditierung als Reisekorrespondent. Er erlebte den Alltag der Menschen, die Demonstrationen und die Grenzöffnung durch die Linse einer Kamera und die Brille eines immer fragenden Redakteurs.

Wiedervereinigung stieß nicht überall auf Wohlwollen

Mit solchen hatte sicher auch Hans Eichel zu tun, nur ein bisschen weiter entfernt von der Grenze, die Deutschland durchschnitt. In dieser aufwühlenden Zeit war er der Oberbürgermeister der Stadt Kassel. Der SPD-Politiker sollte später Hessischer Ministerpräsident, dann Bundesfinanzminister unter Gerhard Schröder werden. Der SPD angehörig, aber in ihr ausgesprochen links, stand er hinter der DDR als Idee. Er sagt heute, dass es durchaus Leute bei der SED gab, mit denen man reden konnte. Und er spricht auch davon, dass eine Wiedervereinigung nicht von allen Bürgern so positiv gesehen wurde.

Vier Männer und vier Lebensläufe, durch die mit dem Umbruch der DDR ein kleiner Ruck fährt.

Die vier Herren sind am Sonntag, 17. November, bei einer Podiumsdiskussion im Grenzmuseum Schifflersgrund zu Gast. Dort werden sie ab 15 Uhr über ihre Erlebnisse in den 80er-Jahren, bei der Grenzöffnung und darüber hinaus berichten.