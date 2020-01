Die Zukunft ist getaktet

Am 14. November 2019 startete am Albert-Schweitzer-Gymnasium Sömmerda ein Videoprojekt zur Zukunft des Nahverkehrs im Landkreis Sömmerda. In mehreren Workshops erstellte die Europa-AG der Schule seitdem zusammen mit dem Videokünstler Marcus Grysczok ein Video im Stop-Motion-Verfahren. Dabei sollten vor allem persönliche Erfahrungen der Schüler – eine der wichtigsten Personengruppen im Busnahverkehr – in den kreativen Prozess einfließen. Jetzt ist das Video fertig und soll am Donnerstag, 6. Februar, um 13.30 Uhr in der Aula des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Sömmerda, Hauptgebäude Salzmannstr. 39, vorgestellt werden. Anliegen des Videos, das im Rahmen des sogenannten SubNodes-Projekts entstand, ist es, den Bewohnern des Landkreises Sömmerda die Möglichkeiten eines Integralen Taktfahrplans (ITF) näher zu bringen. Der ITF-Ansatz verfolge die Idee eines Systems, in dem Busse und Bahnen aufeinander abgestimmt und in festen Linientakten verkehren, heißt es dazu aus dem Landratsamt. Der neue Nahverkehrsplan des Landkreises Sömmerda soll sich künftig an den Zielen eines ITF ausrichten. Der Landkreis Sömmerda ist einer der Projektpartner und Modellregion für Thüringen im Projekt SubNodes. Eingebettet in ein Kooperationsprogramm werden dabei Erfahrungen über Ländergrenzen hinweg ausgetauscht und der europäische Gedanke überregionaler Zusammenarbeit gelebt. Im Landkreis Sömmerda wird erörtert, wie die Region stärker vom transeuropäischen Verkehrsknotenpunkt Erfurt partizipieren kann.