Doktortitel als krönender Abschluss nach neun Jahren in Nordhausen

Mathias Haenecke hat es geschafft. Der Nordhäuser Hochschulabsolvent vom Fachbereich Ingenieurwissenschaften verteidigte an der Bergischen Universität Wuppertal (BUW) erfolgreich seine Dissertation vor den Prüfern der BUW, des Karlsruher Instituts für Technologie, der Firma Dräger AG und der Nordhäuser Hochschule. Die Verteidigung ist aufgrund der Corona-Pandemie nicht öffentlich abgehalten worden, wobei zwei der Prüfer nur online zugeschaltet waren.

In seiner Arbeit mit dem Titel „Lasertriangulationsmessung der zeitlichen Änderung der Staubkuchendicke an flexiblen Filtermedien zur Validierung numerischer Simulationen“ beschäftigte sich Haenecke mit der Suche nach einer Messmethode, um die Überwachung von Filtrationsanlagen zu verbessern. Eine Online-Messung mittels des entwickelten Lasertriangulationsverfahrens ermöglicht die kontinuierliche Messung der Staubkuchendicke an flexiblen Filtermedien während des Betriebs.

Im Gegensatz zur bisherigen Verfahrensweise, Filterschläuche in festen Intervallen zu tauschen, kann die Degradation so gezielt überwacht werden. Vor allem bei Stäuben, die nach der Abscheidung ein Gefahrgut darstellen, ist diese Maßnahme angezeigt.

Die experimentellen Untersuchungen für die Dissertation mittels Schlauchfilterprüfstand fanden im August-Kramer-Institut der Nordhäuser Hochschule und an der BUW statt. „Ich freue mich sehr, dass ich nach meinem Bachelor- und Masterstudium an der Hochschule nun auch meine Promotion erfolgreich abschließen konnte. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen beteiligten Personen, voran natürlich bei meinem Betreuer Professor Poerschke;“ sagt Haenecke. „In Nordhausen habe ich tolle neun Jahre verbracht und denke gern an die Zeit zurück. Allen weiteren Promovenden der Hochschule wünsche ich viel Erfolg und Durchhaltewillen bei ihrem Vorhaben.“