Tiefengruben. Am Samstagabend gibt es im Bürgerhaus des Rundplatzdorfes die deutsche Komödie „Goldfische" zu sehen.

Dorfkino in Tiefengruben

Dorfkino in Tiefengruben

Den nächsten Dorfkino-Abend im Tiefengrubener Bürgerhaus bietet die Initiative „Talvolk“ am Samstag an: Zu sehen ist die deutsche Komödie „Goldfische“ von 2019 mit Stars wie Tom Schilling, Jella Haase und Axel Stein. Es geht um einen querschnittsgelähmten Banker, der seine Mitpatienten aus der Reha-Gruppe für einen kriminellen Plan einspannt. Partner des „Talvolkes“ ist wie immer das Projekt „Dorfkino einfach machbar, das ein Verein in Güstrow ins Leben gerufen hat.

Samstag, 22. Februar, 19.30 Uhr im Bürgerhaus Tiefengruben, Dorfstraße 59; Eintritt 5 Euro (ermäßigt: 3 Euro)