Drehorgel-Konzert im Pflegeheim in Berka/Werra

In der Eisenacher Karlstraße ist er häufiger Gast als Straßenmusiker. Das geht derzeit nicht. So freute sich „Mr. Evergreen“ alias Michael Stein aus Erfurt genauso wie seine Zuhörer im Awo-Pflegeheim „Haus Lebensbrücke“ in Berka/Werra darüber, dass er dort seine Drehorgel für ein Konzert auf Abstand aufbauen durfte. Die AWO hat ihn für rund 40 Auftritte in Pflegeeinrichtungen in ganz Thüringen engagiert. Volksmusik, Schlager und Seemannslieder trug er den rund 35 Senioren vor, die der Einladung ins Foyer Folge leisteten.