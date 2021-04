Drei große Bauprojekte in Sollstedt für insgesamt 11 Millionen Euro

Sollstedt. Der Landkreis Nordhausen investiert zurzeit viel in Sollstedt. Die Schule, die Schwimmhalle und die Straße nach Deuna profitieren davon.

Die Gemeinde Sollstedt sei ein wichtiger Investitionsschwerpunkt der Nordhäuser Landkreisverwaltung, erklärt Landrat Matthias Jendricke (SPD). „Schule, Straße, Schwimmhalle – dank der Fördermittel können wir im Westen unseres Landkreises gleich drei große Bauprojekte realisieren und insgesamt rund 11 Millionen Euro investieren.“

„Zurzeit läuft bereits die Sanierung der Straße zwischen Sollstedt und Deuna“, berichtet Jendricke. „Dank der Förderzusage des Bundes können wir auch die Schwimmhalle in Sollstedt weiter modernisieren. Und das Thüringer Infrastrukturministerium fördert die umfassende Innensanierung der Grundschule Sollstedt sowie der Turnhalle. Damit können wir hier die Infrastruktur für die Einwohner qualitativ deutlich aufwerten, denn wir investieren hier in Größenordnungen.“

Bei der Gesamtsanierung der Straße zwischen Sollstedt und Deuna erfolge derzeit bei Neu-Sollstedt der grundhafte Ausbau. Die Fahrbahnränder werden zurückgebaut, um die Straße zu verbreitern. Die Asphaltschicht bis Rehungen soll bis Ende April eingebaut werden. Anschließend sollen die Bankette, Nebenanlagen, Markierungen und Beschilderungen fertiggestellt werden.

Die Verkehrsfreigabe für den Abschnitt Sollstedt – Rehungen ist für Ende Mai, Anfang Juni geplant. Danach soll unter Vollsperrung der Abschnitt Rehungen bis Deuna bis Ende des Jahres erneuert werden.

Begonnen hatte die Sanierung der 3,4 Kilometer langen Strecke vom Ortsausgang Sollstedt bis zur Kreisgrenze im Oktober, die bereits sanierte Ortslage von Rehungen ist ausgenommen. Ende 2020 hatte der Landkreis die Asphaltoberflächen von Sollstedt nach Neu-Sollstedt hergestellt, derzeit laufen hier Restarbeiten. Witterungsbedingt konnten die Arbeiten erst wieder Anfang März starten. Die Gesamtkosten des Bauprojektes liegen im Landkreis Nordhausen bei rund 2,5 Millionen Euro, die das Land mit 2,18 Millionen Euro fördert. Die Eigenmittel des Kreises betragen rund 355.000 Euro.

Auch die Sanierung der Schwimmhalle werde in den kommenden Jahren Fahrt aufnehmen, verspricht Jendricke. Anfang März hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags eine Förderung von 2,5 Millionen Euro aus einem Sonderprogramm zugesagt. Geplant sei eine Gesamtinvestition von rund 2,8 Millionen Euro. Der Landkreis Nordhausen müsse nur etwa zehn Prozent der Kosten übernehmen. Damit soll die Schwimmhalle barrierefrei ausgebaut, der Schwimm- und Saunabereich modernisiert werden.

„Wir konnten in den vergangenen Jahren bereits über verschiedene Förderprogramme wie die EU-Leader-Förderung die Schwimmhalle in Teilen sanieren. Mit der Förderung des Bundes in Millionenhöhe gelingt aber ein ganz anderer Aufschlag. Wir können die Besuchsqualität deutlich aufwerten und so diese wichtige Einrichtung für den Schul- und Freizeitsport für die Zukunft sichern“, betont Jendricke.

Auch die Schüler der Sollstedter Grundschule lernen hier das Schwimmen. „Wir freuen uns sehr, dass wir nun den Kreistagsbeschluss umsetzen können, der Sollstedt ganz oben auf die Prioritätenliste der Schulsanierungen gesetzt hat. Wir haben eine Fördermittelzusage über rund 3,3 Millionen Euro vom Land, um das Gebäude aus den 50er-Jahren innen komplett zu sanieren, ebenso den angebauten Turnraum und den gesamten Außenbereich, wo auch neue Sportanlagen geplant sind“, berichtet Jendricke. „Wir werden als Schulträger selbst 2,25 Millionen Euro investieren, so dass insgesamt mehr als 5,5 Millionen Euro bereitstehen. Die Schule steht unter Denkmalschutz, was bei der Sanierung besondere Herausforderungen mit sich bringt.“

Nun soll in der Grundschule „Am Lohholz“ unter anderem die komplette Haustechnik erneuert, eine Lüftungsanlage installiert, die Klassenzimmer vergrößert und deren Akustik verbessert werden. Während der umfangreichen Bauarbeiten werden die Sollstedter Schüler in der Grundschule Niedergebra unterrichtet. Vor dem im Sommer geplanten Umzug sollen bislang nicht genutzte Klassenzimmer in Niedergebra hergerichtet und die Brandschutzmaßnahmen angepasst werden. Mit der komplexen Innensanierung wird der Landkreis die Erneuerung des Sollstedter Schulgebäudes beenden.

Bereits in den Jahren 2009 bis 2011 wurde die Grundschule mit einer Bundesförderung energetisch saniert und ein zweiter Rettungsweg gebaut, 2012/13 folgten weitere Brandschutzmaßnahmen, 2014/15 wurde ein Aufzug eingebaut.