Endlich kann der Prinz (Pavel Travnicek) sein Aschenbrödel (Libuse Safrankova) in die Arme schließen – Szene aus dem Märchenfilms "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Der Filmklassiker läuft in diesem Jahr besonders oft im TV.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ in diesem Jahr besonders oft im TV

Der Klassiker «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» ist zwischen dem ersten Advent (29.11.2020) und dem Dreikönigstag (6.1.2021) fast 20 Mal in ARD-Sendern zu sehen. Das Erste zeigt ihn drei Mal und macht am Sonntag (29. November um 14.03 Uhr) auch den Auftakt.

Fans können den Film eigentlich das ganze Jahr sehen, denn er ist bei diversen Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime, TV now und Magenta TV (in der Flatrate) verfügbar. Allein an Heiligabend ist der Film sechs Mal programmiert nach derzeitigem Stand, etwa mittags im Ersten und zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr im WDR Fernsehen.

Der Märchenfilm von 1973 – eine Koproduktion der damaligen CSSR und DDR – ist zur Weihnachtszeit für Millionen Menschen zum Kultfilm geworden. Einer der Hauptdrehorte war das Schloss Moritzburg bei Dresden.

Der Prinz im Schnee, der Schuh auf der Treppe zum Schloss, die Eule „Rosalie“, das Pferd „Nikolaus“ – für Millionen Deutsche sind sie vertraut. Vor allem aber die Musik, komponiert von Karel Svoboda, sorgt immer wieder aufs neue für eine heimelige Atmosphäre und geht hinterher kaum wieder aus dem Kopf.

Die Hauptrolle spielte damals als Aschenbrödel Libuse Safránková (heute 67 Jahre alt) und als Prinz Pavel Trávnícek (heute 70). Den König spielte der im November 2018 gestorbene DDR-Schauspieler Rolf Hoppe.