Im Wartburgkreis ist der Inzidenzwert (Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen 7 Tagen auf 100.000 Einwohner) laut Robert-Koch-Institut (Stand 3. Dezember) auf 139,5 gestiegen, in Eisenach dagegen liegt er bei 52,1.

Aktive Infektionen gibt es zum Stand 3. Dezember, 14.30 Uhr, im Wartburgkreis 338 (plus 21 zum Vortag), Schwerpunkte sind Bad Salzungen, Bad Liebenstein und Gerstungen.

In der Stadt Eisenach sind es 50 aktive Infizierte (plus 3). Am Elisabeth-Gymnasium wurde ein Achtklässler positiv getestet, neun Schüler und drei Lehrer sind in Quarantäne. In der Hausgemeinschaft Elisabeth in Creuzburg sind nun sieben Bewohner und drei Mitarbeiterinnen betroffen. Insgesamt sind in der Region 2378 Menschen in Quarantäne.