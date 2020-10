Drei Sichtweisen von Leichtigkeit

„Nein, mit dem Titel der Ausstellung ‘Das Blau vom Himmel’ haben wir es uns nicht einfach gemacht“, erzählt die Hobby-Galeristin Rositha Fundele. Etwas Leichtigkeit, der Wunsch, positive Stimmung zu verbreiten, war Karin Bablok, Hilke Dettmers und Mario Palm, deren gemeinsame Ausstellung am Samstag um 19 Uhr im Silo in der Alten Straßenmeisterei in der Fichtestraße 60 in Sömmerda Vernissage feiert, wichtig.

Leicht und zart sind die Porzellangefäße von Karin Bablok aus Hamburg. Florale Motive, mal kraftvoll, mal zart verspielt oder flüchtig, zieren die Unikate der Scheibentöpferin. Die Motive sind dabei Emotionen, die sie mit expressiven Pinselstrichen aus ihrem tiefsten Inneren nach außen holt. Dagegen vollkommen entpersonalisiert sind Gefäße, die mit dünnen Linien, die Künstlerin spricht von „Schlaufen“, versehen sind. Sie legen sich in kleinen und großen Schwüngen über das Porzellan und erzeugen so eine besondere Raumaufteilung. Blicke sollen auch Gefäße auf sich ziehen, die aus unterschiedlich gefärbten Ringen akribisch genau aufeinandergesetzt wurden. Sogar Ringe, die aus Porzellan geschnitzt, gedreht oder geformt und dann in Silber gegossen wurden, stellt sie aus.

Blick in die Ausstellung „Das Blaue vom Himmel“ im „Silo“. Foto: Jens König

Auf den ersten Blick leicht und verspielt wirken auch die Gemälde von Hilke Dettmers, die in der Nähe von Hamburg zu Hause ist. Mehrere großformatige Gemälde hat sie ins Silo gebracht. Auf einem sind schillernde Lampions zu sehen. Chinatown in Los Angeles inspirierte sie zu diesem Werk. Auf weiteren Bildern sind Ketten in verschiedenen Farben und Formen, jedoch ohne die Trägerinnen zu sehen. „Die Bilder sind reduziert. Es ist der Blick auf das Wesentliche. Die Schmuckträger sind ja trotzdem da“, erklärt sie ihre Intention. Sie setzt auf eine Teilung zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Die Ketten-Bilder sind ganz neu. „Die Farbe ist gerade erst trocken“, erzählt sie. Auch Werke aus ihrer Anfangszeit als Malerin hat sie nach Sömmerda gebracht. So habe sie früher die Maskottchen, die an Autoscheiben hingen, fotografiert. In der Zeit von 2005 bis 2007 entstanden Bilder zu dieser Thematik. Das Verhältnis, das Menschen zu diesen Gegenständen entwickeln, war für sie reizvoll.

Der Dritte im Bunde beschreibt die Ausstellung in Sömmerda als „Heimspiel“. Heimspiel deshalb, weil Mario Palm in Gotha geboren ist. Obwohl er heute ebenfalls im Norden Deutschlands lebt, kommt er aus familiären Gründen gern und oft nach Thüringen. „Die Landschaft des Thüringer Beckens ist einfach wunderschön“, schwärmt er. Palms Metier sind Malerei und Fotografie. Ein sich selbst auferlegtes Korsett ist das Thema Horizonte, das er in einer Bilderserie in Szene gesetzt hat. Eine Bildkomposition der Ausstellung fällt dabei besonders ins Auge. Es zeigt Willy Brandt bei einer Montagsdemo. Dazu gestellt hat Palm ein Bild, das das Deck eines Schiffes und den Horizont zeigt.

Die Laudatio zur Vernissage wird Wolfgang Haak aus Weimar halten, der schon einmal bei einem Lesekonzert im Silo zu erleben war. Ebenfalls ein bekanntes Gesicht ist Stefan Schmidt. Er, in Kölleda geboren und in Rastenberg aufgewachsen, will die Gäste mit seinen „Liedern für zu Hause“ erfreuen.

Die Ausstellung kann dienstags von 17 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags jeweils von 15 bis 18 Uhr besichtigt werden. Nach vorheriger Absprache können Termine auch unter 0172 9082647 individuell vereinbart werden.