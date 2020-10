Die Verwaltungsgesellschaft (VWG) des ÖPNV Sömmerda will ihre Busflotte weiter modernisieren. Nachdem 2020 drei neue Busse in Betrieb genommen wurden, sind für 2021 zwei neue anvisiert.

Sömmerda. Verwaltungsgesellschaft (VWG) des ÖPNV Sömmerda hat in diesem Jahr den dritten neuen Bus in Betrieb genommen. Weitere Investitionen sind geplant.

Drei neue Busse wollte die Verwaltungsgesellschaft (VWG) des ÖPNV Sömmerda in diesem Jahr in Betrieb nehmen. Nachdem der erste im Februar und der zweite im Sommer nach Thüringen überführt wurden, ist nun auch der dritte in Sömmerda angekommen.