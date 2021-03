Drosten-Podcast: „Die Impfung ist immer die bessere Wahl“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat am Montagnachmittag die Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca in Deutschland vorerst gestoppt – eine Vorsichtsnahme. Der Grund: Bei sieben Personen waren Hirnvenen-Thrombosen in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung aufgetreten, drei davon tödlich. Spahn folgte mit der Entscheidung einer Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts. Ob es tatsächlich einen ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung gibt, ist unklar.

Zum Vorgehen der Bundesregierung gibt es geteilte Meinungen. Im Corona-Podcast des NDR äußerte sich auch Virologe Christian Drosten zur Aussetzung des Impfstoffs. Er plädierte stark dafür, jetzt gründlich nach den Ursachen für die Thrombosen zu suchen. Sie würden zwar auch in der Normalbevölkerung auftreten, allerdings mit einer etwas geringeren Rate und statistisch auf ein ganzes Jahr bezogen. „Aber jetzt ist das innerhalb von nur ein paar Wochen aufgetreten. Darum muss man das ernst nehmen und anschauen.“

Für nicht normale Blutgerinnungen gebe es verschiedene Ursachen. Hier müsse bei jeder einzelnen Person geforscht werden. Die Genetik könne hier eine Rolle spielen, aber auch die Einnahme der Antibabypille, eine Entzündung oder eine unerkannte Tumorerkrankung. „Gibt es eine Ursache, die sich aus den Umständen ergibt?", fragte Drosten, wies aber auch daraufhin, dass er selber weder für Impfstoffe noch für Blutgerinnung Experte sei.

Anders als Deutschland hat England die Astrazeneca-Impfung nicht ausgesetzt. Hier seien statistisch gesehen Thrombose-Erkrankungen nicht häufiger aufgetreten als in der Normalbevölkerung. Christian Drosten gab hierbei zu bedenken, dass in England schon sehr früh mit Astrazeneca geimpft worden sei und anders als in Deutschland vor allem auch ältere Menschen unter den Geimpften waren. Bei dieser Gruppe würden Thrombosen grundsätzlich seltener auftreten.

In Deutschland aber sei Astrazeneca zunächst nicht an die Älteren, sondern an Jüngere in besonders gefährdeten Berufsgruppen verimpft worden. „Es könnte sein, dass das die Statistik färbt.“ Rechne man diesen Umstand mit ein, könne es sein, so mutmaßt Drosten, dass die Thrombosen auch in Deutschland gar nicht häufiger aufträten. Man könne daher auch zu dem Schluss kommen, Astrazeneca – anders als zu Beginn der Impfkampagne – verstärkt bei der älteren Gruppe einzusetzen. Das müssten nicht nur Über-80-Jährige sein, die inzwischen schon zum großen Teil geimpft sind, sondern etwas jüngere. „Die brauchen unbedingt Impfschutz“, sagte Dorsten.

Als Nächstes müsse man nun weitere Informationen über die Erkrankten sammeln und dann eine Neubewertung des Impfstoffs vornehmen. Einen Einblick in diese Informationen habe er allerdings nicht, daher wolle er auch keine Bewertung der Aussetzung vornehmen, sagte Drosten.

Er betonte aber auch: „Eine natürlich Infektion ist immer um hundertfache Werte schlimmer, die Impfung ist da immer die bessere Wahl.“ Weiter sagte er: „Man sollte daran denken, dass wir diese Impfung brauchen.“

Die Politik müsse in der aktuellen Pandemie-Situation seiner Ansicht nach nicht zwangsläufig dem Paul-Ehrlich-Institut folgen. Der Aussetzung der Impfung stehe im schlimmsten Fall ein „medizinischer Kollateralschaden“ gegenüber. „Dadurch, dass nicht geimpft wird, weil die dritte Welle anläuft.“

Drosten warnte davor, dass sich schon nach Ostern die Zahl der Neuinfektionen auf dem Niveau von Weihnachten bewegen könnte. Damals gab es rund 30.0000 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Es gebe viele 60- bis 70-Jährige in Deutschland, die meist noch nicht geimpft seien. „Gerade in diesen Jahrgängen wird es um und nach Ostern brenzlig werden.“ (jb)