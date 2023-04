Berlin/Duisburg. In einem Fitnessstudio greift ein Mann Sportler an und verletzt vier Personen schwer. Die Polizei konnte einen Verdächtigen festnehmen.

In einem Duisburger Fitnessstudio sind am Dienstag mehrere Menschen durch Messerstiche verletzt worden

Der Tatverdächtige konnte in der Nacht zu Sonntag festgenommen werden

Was bisher über die Attacke bekannt ist

Bereits am Dienstag ereignete sich eine Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt. Jetzt konnte in der Nacht zu Sonntag ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Dabei handelt es sich um einen 26-jährigen syrischen Staatsbürger, wie die Staatsanwaltschaft Duisburg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuerst hatte die "BILD" berichtet.

Bei dem Angriff am Dienstagabend waren vier Menschen mit einer Hieb- und Stichwaffe schwer verletzt worden. Die Fahndung nach dem Verdächtigen erfolgte seit Freitag auch mit Fotos aus einer Überwachungskamera. Der Zugriff sei kurz nach Mitternacht erfolgt, berichtete die Duisburger Staatsanwältin Jill Mc Culler. Am Montag werde der Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt. Weitere Einzelheiten zu dem Zugriff und zu Hintergründen der Tat wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Der 21-Jährige, gegen den sich die Attacke nach derzeitigem Ermittlungsstand gezielt gerichtet haben soll, schwebte nach Angaben der Staatsanwältin vom Samstag weiter in Lebensgefahr. Von drei weiteren Opfern, die nicht direktes Ziel des Angriffs gewesen sein sollen, seien zwei 24-Jährige weiterhin im Krankenhaus, aber nicht in Lebensgefahr. Lediglich ein 32-jähriger Verletzter habe bislang aus der Klinik entlassen werden können.

Angriff in Fitnessstudio: Bundestagspräsidentin Bas bestürzt

Am Dienstagabend waren weite Teile der Duisburger Altstadt abgesperrt. Auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei war vor Ort. Die Ermittler hatten das Fitnessstudio durchsucht und gesichert. Zeugen, die zur Tatzeit vor Ort trainiert haben, wurden vernommen.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas zeigte sich bestürzt über die Attacke. "Schrecklich", schrieb die SPD-Politikerin auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. "Meine Gedanken sind bei den Verletzten. Ich hoffe, dass die Einsatzkräfte die bedrohliche Lage bald aufklären können." Bas vertritt als Bundestagsabgeordnete den Wahlkreis 115 Duisburg I. Das Fitnessstudio liegt in dem Wahlkreis. (bef/lro/dpa)