Lebendiger Adventskalender in Oberweimar, 9. Dezember, bei Martin Kullik und Yvonne Gerstmann in der Lutherstraße.

Oberweimar. Der Lebendige Adventskalender von Oberweimarer gab den Blick in Weimars jüngste Brauerei frei

Durch Kalender-Türchen ins Brauhaus Weimar

Natürlich gab es Glühwein hinter dem 9. Türchen des lebendigen Adventskalenders von Oberweimar. Dennoch ging es bei Yvonne Gerstmann und Martin Kullik vor allem um Bier. Denn Martin Kullik ist gelernter Braumeister, der das Bierbrauen inzwischen als Hobby betreibt. Um so interessanter war für die Gäste der Blick in seinen wirklich kleinen Hobbyraum: Hier entstehen drei Sorten Bier in Handarbeit, aber unter dem geschützten Namen „Brauhaus Weimar“.