Ehemaliges HO-Einrichtungshaus wird versteigert

Für das ehemalige HO-Einrichtungshaus in Nordhausen könnte bald ein neues Kapitel beginnen: Das Anfang der 50er-Jahre errichtete Wohn- und Geschäftshaus in der Bochumerstraße kommt im Auktionshaus Karhausen unter den Hammer. Bis zum 6. Dezember können bei einem Mindestgebot von 449.000 Euro Angebote abgegeben werden, teilt das Unternehmen mit, das das 3,5-geschossige Objekt als in „gepflegtem Bauzustand“ beschreibt. So seien Dach und Gaszentralheizung erneuert, zwei Wohneinheiten mit „großzügigen Bädern“ vermietet. Ab Mitte Mai seien auch alle Ladenflächen komplett vermietet. Für eine leerstehende Bürofläche schlägt das Auktionshaus den Umbau zu Studentenwohnungen vor. Laut TA-Informationen erhofft sich der aktuelle Eigentümer eine Entwicklung des Gebäudes. Eigene Verkaufsbemühungen waren in den vergangenen Jahren nicht geglückt. Der Inhaber selbst war am Donnerstag nicht telefonisch für Anfragen zu erreichen.

Der Kauf durch einen investitionswilligen Interessenten würde Hand in Hand gehen mit anderen Fortschritten an der Kreuzung zur Hesseröder Straße: Seit Frühjahr ist ein Zooladen im Objekt angesiedelt. Gegenüber hat eine Anwaltskanzlei Einzug gehalten. Und Geld in die Hand genommen hatte gegenüber vor drei Jahren erst die Städtische Wohnungsbaugesellschaft, als sie die Hesseröder Straße 25, die alte Roland-Apotheke, aufwendig zu Wohnungen und einer Praxis für Kinderpsychologie sanierte. Mittlerweile ist für knapp eine Million Euro auch das Gründerzeitgebäude in der Bochumer Straße 32 renoviert, während die Wohnungsbaugesellschaft Südharz auf dem Bochumer Hof auf der anderen Straßenseite kurz vor dem Abschluss der Dach- und Fassadensanierungen steht. Rund 400.000 Euro werden werden dann allein in diesem Jahr in das Ensemble mit studentischen Wohnangeboten geflossen sein.