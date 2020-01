Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ehrenamtliche Betreuer: Neuer Kurs beginnt

Die Mitarbeiter/innen des ASB-Betreuungsvereins betreuen seit vielen Jahren Menschen, die in ihrem Leben nicht mehr allein zurechtkommen. Sie erhalten Hilfe bei der Erledigung behördlicher Angelegenheiten oder beim Umgang mit Geld. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Gewinnung ehrenamtlich tätiger Betreuer. Sie regeln die Angelegenheiten eines hilfebedürftigen Menschen und können damit ganz konkret etwas Gutes tun. Sie möchten sich ehrenamtlich engagieren? Dann sind Sie herzlich eingeladen, einen Kurs zur Ausbildung zum/r ehrenamtlichen Betreuer/in zu absolvieren. Diese Ausbildungsreihe ist ein Gemeinschaftsprojekt der Betreuungsbehörde des Landratsamtes Sömmerda und des ASB-Betreuungsvereins. Sie soll Interessierten fundierte Kenntnisse im Betreuungsrecht vermitteln und damit für mehr Handlungssicherheit sorgen. Inhaltlich behandeln die einzelnen Module praxisnah Fragen, die im Verlauf einer Betreuung von Bedeutung sind. Die Ausbildung will systematisch auf die Tätigkeit als ehrenamtlicher Betreuer vorbereiten. Jeder Teilnehmer erhält im Juni 2020 nach sechs Ausbildungsmodulen ein Zertifikat über die Teilnahme. Die Informationsveranstaltung zum Kurs findet am Mittwoch, dem 15. Januar, um 17 Uhr in den Räumen des ASB-Betreuungsvereins, Bahnhofstraße 2 in Sömmerda statt. Das erste Modul beginnt dann am Mittwoch, dem 29. Januar, um 17 Uhr ebenfalls in den Räumen des ASB-Betreuungsvereins. Bei Interesse an der Ausbildung sowie für Fragen zum Thema Betreuung wenden Sie sich bitte an Frau Riemann, ASB-Betreuungsverein, Tel.: 03634 / 3209660.