Ehrenbrief für Reinhard Stützer aus Leinefelde

Reinhard Stützer aus Leinefelde hat am Freitagnachmittag den Ehrenbrief des Freistaates Thüringen erhalten. Seit 2005 werden anlässlich des Internationalen Tages des Ehrenamts verdiente Thüringerinnen und Thüringer mit dieser Auszeichnung geehrt. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) überreichte im Augustinerkloster an insgesamt 19 verdiente Personen aus verschiedenen Ehrenamtsbereichen diese Auszeichnung.

„Die Arbeit der Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler ist und bleibt unbezahlbar – wir können ihnen gar nicht oft genug danken für ihren selbstlosen und uneigennützigen Einsatz für unsere Gesellschaft. Sie zeigen damit gelebte Solidarität. Das ist, was unsere Gesellschaft zusammenhält, das ist, was uns stark macht, das ist Thüringen. Sie alle sind leuchtende Vorbilder und wichtige Pfeiler unserer Gesellschaft. Ich habe großen Respekt vor ihrem Engagement und kann sie nur ermutigen, dieses beizubehalten“, hatte Ramelow schon im Vorfeld gesagt.

Reinhard Stützer wurde für sein langjähriges Wirken im Themenbereich Schlafapnoe/Atemstillstand geehrt. Das erste Gruppentreffen der Selbsthilfegruppe „Atmen und Leben“ fand 2006 in Leinefelde statt. Anfänglich zählte die Gruppe 14 Mitglieder – im Jahr 2017 waren es bereits 44. Vor der Gründung der Selbsthilfegruppe war Reinhard Stützer Mitglied in der Selbsthilfegruppe Schlafapnoe/Atemstillstand in Bad Sooden-Allendorf. „Mit großem Interesse verfolgt Stützer die Erkenntnisse und Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Schlafforschung“, hieß es in der Laudatio.

Neben den Gruppentreffen in Leinefelde wurden in der Vergangenheit Möglichkeiten der Teilnahme an Fachtagungen geschaffen und die Fahrten zu entsprechenden Veranstaltungen durch Stützer für die Selbsthilfegruppe und weitere Interessierte organisiert. Besonders hervorzuheben seien die Schlafsymposien, die der Leinefelder mit seiner Gruppe regelmäßig im Eichsfeld organisiert hat. So konnte er zum Beispiel für eine Veranstaltung Experten gewinnen, die den Besuchern in interessanten Vorträgen neue Informationen aus der Schlafforschung vermittelten.

Im Jahr 2016 blickte Reinhard Stützer auf das zehnjährige Bestehen der Selbsthilfegruppe „Atmen und Leben“ zurück. Bei gemeinsamen Veranstaltungen der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen des Gesundheitsamtes des Landkreises Eichsfeld und den Selbsthilfegruppen des Landkreises war die Gruppe „Atmen und Leben“ in der Vergangenheit regelmäßig mit einem Informationsstand vertreten. Stützer setzt sich außerdem seit Jahren sehr engagiert und öffentlichkeitswirksam für eine Abschaffung der Zeitumstellung ein. Seit 2018 ist Reinhard Stützer zwar nicht mehr der Leiter der Selbsthilfegruppe, aber weiterhin ein sehr aktives Gruppenmitglied. Er steht Betroffenen als Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung und ist stets bemüht, das Erkrankungsbild „Schlafapnoe“ stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken.