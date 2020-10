Eiche? Rotbuche und Trompetenbaum!

Rohrborn. Detlef Knörig hat die Erinnerung an besondere Ereignisse in seinem Leben im Blick. Inzwischen muss er dafür nach oben schauen...

Es gab im Kreis in diesem Jahr keine offiziellen Festreden zum Tag der Deutschen Einheit, die lange geplanten Festveranstaltungen fielen dem Virus bzw. der Prophylaxe zum Opfer. Hätte es sie, die Reden, gegeben, der eine oder andere Schreiber hätte wohl aufs Bild mit dem zarten Pflänzchen, aus dem ein stattlicher Baum wurde, zurückgegriffen. Detlef Knörig in Rohrborn könnte das rhetorische Bild mit einem echten Baum illustrieren. Sein Einheitsbaum ist derweil, wie sonst oft, keine Eiche. „Vor 30 Jahren habe ich diese Rotbuche vor unserem Grundstück gepflanzt. Sie hat in diesem Zeitraum – durch gute Pflege, also Wässern – schon eine stattliche Höhe von 10 bis 12 Meter erreicht“, schrieb er.