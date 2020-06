Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eilentscheidungen zu Markt 25 in Kölleda

Um den Fortgang der Arbeiten zum Um- und Ausbau des Gebäudes Markt 25 in Kölleda zum sozio-kulturellen Zentrum zu sichern, hat Bürgermeister Lutz Riedel (SPD) während der Corona-Sitzungspause der beschließenden Gremien des Stadtrates Eilentscheidungen zur Vergabe von Leistungen getroffen. Diese, so Riedel, hätten die Lose 19, 20 und 22 betroffen. Die Vergaben seien nach ordnungsgemäßer Ausschreibung erfolgt.

Los 19 umfasst die Grob- und Feinreinigung für rund 2700 Euro. Für das schon vorberatene Los 20, das die Tischlerarbeiten betrifft, bekam ein Angebot von gut 49.000 Euro den Zuschlag. In Los 22, vergeben für etwas über 1800 Euro, waren die Leistungen zur Beschilderung zusammengefasst.

Laut Riedel gab es in allen drei Losen „keine wesentlichen Abweichungen von den geplanten Kosten“. Eine Vergabeentscheidung traf dann der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstagabend der vergangenen Woche auch noch selbst. Einstimmig wurde ein Angebot über knapp 4500 Euro für die Bodenbeschichtung im Zuge der Erweiterung der Feuerwehrfahrzeughalle in Backleben akzeptiert.

Neben den Informationen über Baufortschritte am künftigen sozio-kulturellen Zentrum Markt 25 ließ Bürgermeister Riedel die Stadtratsmitglieder auch an seinen Gedanken über dessen künftigen Namen teilhaben. Er regte sogar einen allerdings kurzfristigen – bis Ende vergangener Woche – Ideenwettbewerb an. Ihm selbst gefalle die Bezeichnung „Kulturtreff Altes Amtshaus“ ganz gut, beim Arbeiter-Samariter-Bund, dem künftigen Träger der Einrichtung, denke man wohl über den Namen „Inspektorenhaus“ nach.

Die Kreativität etwas einzubremsen, sah sich allerdings Bauamtsleiter René Wicht gezwungen. „Im Namen muss auf jeden Fall enthalten sein, um was für eine Einrichtung es sich handelt. Also ‘sozio-kulturelles Zentrum’“, gab er eine Forderung übergeordneter Instanzen weiter.