Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes besuchten am Internationalen Frauentag die Pro-Seniore-Residenz „Albert Schweitzer" in Leinefelde und schenkten jeder Bewohnerin eine Rose. Die 87-jährige Ursula Peter freute sich sehr über die DGB-Rose, überreicht von Jürgen Große.

Eimerweise Blumen zum Frauentag in Leinefelder Pflegeheim

Der Internationale Frauentag, traditionell am 8. März gefeiert, stand in diesem Jahr unter dem Motto: „Wir fairändern: #fairsorgen #fairgüten #fairteilen“. In diesem Sinne präsentierte sich der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Thüringen auf zahlreichen Veranstaltungen. So auch am Sonntagvormittag in Leinefelde, als die beiden Vorsitzenden des Kreisverbandes Eichsfeld, Udo Lurch und Jürgen Große, die Pro-Seniore-Residenz „Albert Schweitzer“ in Leinefelde besuchten und eimerweise Blumen mitbrachten.

Da staunte Marita Gärtner nicht schlecht, als sie, am Ende ihres Dienstes als Altenpflegehelferin, eine schöne Rose überreicht bekam. Auch den ebenfalls so beschenkten Frauen vom Personal und den Seniorinnen stand die Freude förmlich ins Gesicht geschrieben. So beispielsweise bei Elisabeth Schnellhardt, die seit fast sieben Jahren im Haus lebt, sich nach eigener Aussage recht wohl fühlt und dankbar für ihre Mobilität ist. Ebenso wie die 92-Jährige lobte auch die fünf Jahre jüngere Mitbewohnerin Ursula Peter, die dort schon zehn Jahre zu Hause ist, die Geselligkeit des Heimlebens. Auf dem Rundgang durch das Haus führte Pflegedienstleiterin Doreen Spiller die Gäste auch zu Elfriede Gorsler. Die mit 101 Jahren älteste Heimbewohnerin freute sich nicht nur über Rosen als Zeichen der Wertschätzung, sondern auch über einen kleinen Plausch, bei dem sie verblüffend geistreich so einiges aus ihrem Leben erzählte. Dankbar über den erfreulichen Besuch der DGB-Vertreter zeigte sich nicht zuletzt auch die seit zwei Jahren amtierende Leiterin des Hauses, Nadja Sander. Derzeit, so war von ihr zu erfahren, leben in dem Pflegeheim, das 1985 als Feierabendheim eröffnet wurde, 172 Pflegebedürftige, die von etwa 120 Mitarbeitern betreut und versorgt werden. Sie alle, so fügte sie abschließend hinzu, freuen sich schon jetzt auf das große Jubiläumsfest, welches im September gefeiert werde.