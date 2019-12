„Wir haben drei Jahre gebaut, aber so schlechtes Wetter wie heute hatten wir dabei nie“, sagte Birkenfeldes Bürgermeister Adrian Grieß (CDU) am Freitagnachmittag während er auf der Straße vor dem Steinerhof stand und nur kurz ein paar Worte sagte. Pfarrer Heribert Kiep fackelte aufgrund des Regenwetters auch nicht lange, zückte trotz genug Segens von oben den Sprengel und weihte flux die neue Ortsdurchfahrt ein.

Pfarrer Heribert Kiep segnet die neue Straße und hatte sogar einen persönlichen Schirmträger. Foto: Eckhard Jüngel

Insgesamt 5,5 Millionen Euro sind in die Zukunft der Gemeinde mit ihren rund 550 Einwohnern geflossen. Allein gut 3,5 Millionen Euro haben Tochterunternehmen der Eichsfeldwerke und der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld (WAZ) in die Hand genommen. Der Landkreis Eichsfeld investierte rund 1,34 Millionen Euro für den Straßenbau, 940.000 Euro förderte der Freistaat. Eine gute halbe Million Euro brachte auch Birkenfelde für die neue Ortsdurchfahrt auf.

Birkenfelde sagt Danke

Im trockenen Steinerhof schickte Adrian Grieß vor den vielen versammelten Bürgern seinen Ausführungen zwei Aussagen voraus: „Es ist geschafft.“ Und: „Birkenfelde sagt Danke.“ Das hatten zuvor schon die Kinder des Katholischen Kindergartens St. Leonard mit dem auf die Straße umgedichteten „Danke für diesen guten Morgen“ getan. Es sei ein „Freitag für die Zukunft“ für Birkenfelde. „So wie hier sollte der ländliche Raum flächendeckend aussehen“, so der Bürgermeister mit Blick auf die gute Infrastruktur und die hervorragende Zusammenarbeit aller Akteure bei den Baumaßnahmen der vergangenen Jahre. „Nur einen etwas besseren Mobilfunk würden wir uns wünschen“, setzte er noch dazu.

Der Startschuss der Baumaßnahmen fiel mit der Erdgas-Erschließung Birkenfeldes, die von den Eichsfeldwerken ab 2013 umgesetzt wurde. Die ermöglichte eine Umrüstung des Energiekonzeptes für das Altenpflegezentrum „Karlshof“. Die alten Heizölanlagen im Hauptgebäude wurden durch eine moderne Energiezentrale ersetzt. 35 Tonnen CO2 werden jährlich dadurch eingespart.

Kläranlage für Wasserqualität des Birkenbachs maßgebend

Ab Oktober 2016 war innerhalb eines Jahres eine neue naturnahe Kläranlage am Ortseingang entstanden. Sie fällt im Landschaftsbild kaum auf, und doch ist sie maßgebend für die Gemeinde sowie die Wasserqualität des Birkenbachs. 928.000 Euro investierte der Zweckverband in die Anlage – ein Projekt, das die Europäische Union und der Freistaat mit 250.000 Euro gefördert haben.

Die freiwillige Feuerwehr Birkenfelde sperrte für kurze Zeit die Straße für den symbolischen Banddurchschnitt. Foto: Eckhard Jüngel

Der Bau der Anlage war dann auch die Basis für den grundhaften Ausbau der Ortsdurchfahrt – der Kreisstraße 108. Im Rahmen der Gemeinschaftsmaßnahme des Landkreises, der Gemeinde und des WAZ wurden auch die Gehwege neu gestaltet und die Wasser- und Abwasserleitungen erneuert.

Zwei große Herausforderungen prägten die Baustelle, heißt es von den Eichsfeldwerken. Birkenfelde steht auf sehr festem Grund. Der Sandsteinfels reicht stellenweise bis fast an die Oberfläche. Fast die gesamten Leitungstrassen mussten deshalb mit einer Felsfräse hergestellt werden. Da die Ortsdurchfahrt die einzige Erschließungsstraße für die Gemeinde und auch für Schönhagen ist, wurde während der Vollsperrung extra ländliche Wege als Umleitungsstrecken eingerichtet.

Glückwünsche für Bürgermeister und Einwohner

Der stellvertretende Landrat Gerald Schneider und auch Umweltstaatssekretär Olaf Möller, der aus Erfurt gekommen war, beglückwünschten den Bürgermeister und den ganzen Ort und bedankten sich vielmals bei allen Mitwirkenden.

Die Kinder vom Kindergarten St. Leonard sorgten mit einem kleinen Programm für Unterhaltung. Foto: Eckhard Jüngel

Die Maßnahme stellt auch das Ende der Dorferneuerung dar, von der Birkenfelde in zwei Förderzeiträumen profitierte. Dabei wurden zirka 2 Millionen Euro in kommunale und rund 545.000 Euro in private Maßnahmen investiert, 1,33 Millionen kamen aus dem Fördertopf.

Nach allen Danksagungen und Glückwünschen sang man noch zusammen mit den Kindern passend zum Datum „Lasst uns froh und munter sein“ und ging dann zum gemütlichen Teil über. Denn Birkenfelde hatte aus der offiziellen Übergabe ein kleines Dorffest gemacht.