Verkehrsbehinderungen in Erfurt bald durch 44 Straßenbaustellen

Fünf große Seiten. Ein Katalog, der Erfurts Verkehrsteilnehmer – Autofahrer, Radler, Fußgänger - in diesem Jahr in Atem halten wird. Überschrift: Geplante Baumaßnahmen Stadtgebiet Erfurt 2020 – Ausgewählte Schwerpunkte. Richtig, es handelt sich um eine Auswahl. Eigentlich sind es 103 Schwerpunkte, wie Frank Helbing sagt. Helbing ist Abteilungsleiter im Amt für Tiefbau und Verkehr. Es ist sein zweites großes Planungsjahr im rund 800 Kilometer umfassenden Straßennetz der Stadt. Nein, schlaflose Nächte habe er deswegen nicht, er habe vielmehr ein gutes Gefühl. versichert der 44-Jährige. 44 Punkte hat auch der Katalog, den Helbing gestern vorgestellt hat. 44 von 103. Darin die untrüglichen Anzeichen, was in der Stadt in diesem Jahr zu erwarten ist. Baustellen, Umleitungen en masse. Sonst sind es um die 3500 – von der kleinsten Handschachtung bis zur großen Komplexmaßnahme - per anno. 2020 werden es wohl mehr als 4000 sein. Schon im Januar und Februar, wo sonst straßenbautechnisch sinnbildlich tote Hose ist, zählte Helbing bereits 500 Maßnahmen. Dafür gibt es drei Gründe, wie er sagt: die nahende Bundesgartenschau (Buga), der Sanierungsstau, der kaum kleiner wird und auch die vielen hinzugekommenen erschließungstechnischen Anbindungen durch den boomenden Wohnungsbau in der Stadt.

Im November 2019 liefen die Abstimmungsrunden mit den Vorhabenträgern, an deren Ende die 103 Maßnahmen standen, die in Komplettsperrungen oder Baustellen mit Behinderungen münden werden. „Diese 44 aus dem Katalog sind nur die oberste Spitze von allem“, sagt Helbing. Und: „Der Prozess lebt. Man muss ihn immer wieder anpassen und ändern, wenn Unwägbarkeiten auftreten“. Helbing sieht drei ganz große Herausforderungen. Die Sperrung des Juri-Gagarin-Rings in den Sommerferien von Kalenderwoche 29 bis 35. Soll heißen: vom 13. Juli bis zum 30. August. „Eine riesige Herausforderung“ werde das, prophezeit der Verkehrsexperte. Um die Baustelle führe aber kein Weg herum. Die unterirdische Augustbrücke hat sich zum Risiko entwickelt. Bis 1898 überspannte die Augustbrücke die Wilde Gera, dann wurde das Flussbett inklusive Brücke zugeschüttet. Allerdings hatte man die Hohlräume nicht verfüllt. Pfusch am Bau. 58 Jahre später brach ein Teil der Brücke ein, sie wurde repariert, aber das Problem wieder nicht beseitigt. Nun muss sie aber raus, um die Straßenbahnen keinem Risiko auszusetzen. „Es wird die größte und für alle spürbarste Zentrumsbaustelle“, sagt Helbing.

Auf dessen „Hitliste“ die Großbaustelle in der Gothaer Straße den zweiten Platz belegt. Vom April an wird dort bis kurz vor dem Buga-Start im März 2021 der neue Messe-Parkplatz gebaut. Dazu wird die Wartburgstraße in diesem Zeitraum voll gesperrt. In den Sommerferien 2020 ist zudem der Knotenpunkt Eisenacher Straße/Hersfelder Straße teilweise voll gesperrt. Den dritten Platz belegt bei Helbing die Arnstädter Straße. Für das so genannte Komplexobjekt wird das Stück zwischen Schützenplatz und Marin-Andersen-Nexö-Straße (MAN) dichtgemacht. Dazu kommt die Fernwärmeerschließung durch die Stadtwerke von April bis Juni diesen Jahres, für die die Arnstädter Straße zwischen MAN und Johann-Sebastian-Bach-Straße gesperrt sein wird.

Die Aufzählung aller relevanten Baustellen würde den Platz sprengen. Einen Internet-Link auf die Geoportal-Seite der Stadt findet man am Ende dieses Beitrags. Hier noch ein kleine Auswahl. Bis zum 20. März wird aktuell seit gestern am Gothaer Platz gebaut. Was da abspielen könnte, zeigte sich bereits im morgendlichen Berufsverkehr. Rückstau bis auf die Hannoversche Straße (B4) und auf den Umgehungsstrecken. Ab dem 16. März wird bis in den August hinein in der Bonifaciusstraße auch der letzte Bauabschnitt der Komplexsanierung in Angriff genommen. Der zweite Teil der Demminer Straße wird bis zum Juli komplex saniert. Dann folgt die Erneuerung eines Teilstückes der Nordhäuser Straße im August. In der Straße der Nationen wird zwischen Juni und Dezember der Ersatzneubau der Fußgänger/Radfahrer-Brücke in Angriff genommen und das alte Bauwerk abgerissen. Ab März bis zum November wird der Benediktsplatz komplex saniert. Das werde Fußgänger, Radler und Händlerschaft vor eine große Herausforderung stellen. Mit dem Bau des prestigeträchtigen Promenadendecks am Schmidtstedter Knoten soll im August begonnen werden. Fertigstellungstermin: Juni 2022. Ohne massive Beeinträchtigungen bei Abriss der alten Brücke und beim Neubau geht das allerdings nicht. Dazu gesellen sich ein Vielzahl an Straßenbaumaßnahmen auf dem Schwerpunkt Petersberg. Für den Bau des Bastionskronenpfads wird z.B. das Lauentor an Wochenenden zeitweise gesperrt

Baumerstraße, Kaffeetrichter, Weimarische Straße, Schillerstraße, neue Brücke Riethstraße, Karlstraße – der Katalog listet alles auf, was Autofahrer derzeit nervt und im Verlauf des Jahres nerven wird. Der Tipp kann nur lauten: rechtzeitig informieren und großräumig umfahren. „Wir bauen aber nicht, um jemanden zu ärgern“, bittet Frank Helbing um Verständnis. Und lockt mit der Zusicherung, dass es im Buga-Jahr 2021 wesentlich ruhiger zugehen werde. Zumindest, was die Straßenbaustellen betrifft.