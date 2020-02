Großwechsungen. Die Grundschüler in Großwechsungen erhielten am Freitag nicht nur ihre Halbjahres-Zeugnisse, sondern auch eine Urkunde als „Haus der kleinen Forscher“.

Ein Leuchtturm in Großwechsungen: Grundschule wurde geehrt

Kleinen Forschern wie Lea-Marle, Alma, Heinrike-Paula und Luisa hat die Grundschule in Großwechsungen eine ganz besondere Auszeichnung zu verdanken: Am Freitag gab es in der Schule nicht nur Zeugnisse, sondern auch eine Urkunde als „Haus der kleinen Forscher“ mit Leuchtturm-Charakter. Die Thüringer Energie AG (TEAG) würdigt im Rahmen ihres Projekts „Ideen machen Schule“ damit pädagogische Ansätze, die den Entdeckergeist der Kinder ankurbeln. Die 1000 Euro Preisgeld für die Schule hat das Lehrerkollegium schon jetzt clever investiert: Mit einer Dokumentkamera können nicht nur Buchausschnitte vergrößert an die Wand projiziert werden, sondern auch kleine Objekte untersucht werden. „Ich hätte nie gedacht, dass in Großwechsungen mal ein Leuchtturm steht“, kommentierte Gemeindebürgermeister Hans-Jürgen Weidt (pl) die Ehrung stolz.