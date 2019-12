Ein Spiel mit Glück und Zeit

Manchmal muss man einfach etwas wagen, meint Veit Lamprecht. Der Sänger aus Uder, Frontmann der Bands Veit Walter und Amplitude, blickt dabei auf die Uhr an der Wand. „Ein Risiko eingehen, etwas zu wagen, kann ein Spiel sein. Ein Spiel mit dem Glück, aber auch mit der Zeit. Erst am Ende sieht man, ob man das Glück hatte, zur richtigen Zeit ins Spiel gekommen zu sein.“

Das ist ihm jüngst wieder einmal gelungen. Im Frühling las er, dass es einen Wettbewerb gebe. Ausgerufen hat ihn eine große bekannte Sektkelterei mit Sitz in Freyburg an der Unstrut. Voriges Jahr, so erzählt Veit Lamprecht, hat es dort erstmals eine Nacht der Chöre gegeben, zu der sich ausschließlich, nun ja, Chöre bewerben konnten. Die Sieger gestalteten dann ein besonderes Konzert. Dieses Jahr aber wurde dieser Wettbewerb erweitert. Es wurden Solokünstler gesucht, Sängerinnen und Sänger aus ganz Deutschland, die für die diesjährige Nacht der Chöre den Deutschland-Chor bilden sollten. „Was soll’s“, dachte sich der Eichsfelder. „Machste einfach mal mit.“ Große Hoffnungen hat er sich nicht gemacht. Umso größer war der Schock, als er im September die Nachricht erhielt: „Du bist dabei.“ Die Würfel waren gefallen: 1000 Künstler hatten sich beworben, nur 33 wurden ausgewählt – unter ihnen Veit Lamprecht.

Zu der Jury, die die Sängerinnen und Sänger aussuchte, gehörten Michael Patrick Kelly von der berühmten Kelly-Family, und mit Dieter Falk ein in der Branche bekannter Produzent, der schon mit Nena und beim Popstars-Format arbeitete. Michael Patrick Kelly war der Star des Abends, der mit den Chören probte und auftrat. „Er ist völlig normal, hat keinerlei Starallüren“, erzählt der Eichsfelder. Für ihn sei dieses Projekt eine völlig neue Erfahrung gewesen. „Vier Wochen vor dem Auftritt am ersten Adventswochenende bekam ich das Material zugeschickt. Wir mussten uns vorbereiten, proben. Es wurde verlangt, dass alles sitzt.“ Am Wochenende selbst habe es nur eine gemeinsame Probe gegeben, die Generalprobe einen Tag später. „Ich war verblüfft, wie ein zusammengewürfelter Haufen aus ganz Deutschland es schafft, sofort zu harmonieren.“ Aus dieser Chance habe er viel gelernt und viel mitgenommen. „Für meine Musik und fürs Leben“, sagt er.

Aber was die Musik angeht, so steht in knapp drei Wochen ein weiteres Konzert an, dieses Mal mit der gesamten Band Veit Walter plus Streicher. Auch hier geht es wieder um das Spiel mit der Zeit. „Um die Zeit zwischen den Jahren, die Zeit für sich selbst, Zeit für Ruhe und Entspannung.“ Der jüngste Song der Band trägt genau den Namen, den auch das Konzert am 29. Dezember hat: „Im Spiel der Zeit“. Stattfinden wird es bei der evangelischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul in Worbis. Um die Vorbereitungen aber müssen sich die Musiker nicht komplett selbst kümmern. In Worbis haben sich rund um Pfarrer Michael Schmudde engagierte Menschen zusammengefunden, die für ihre Stadt kulturell etwas bewegen möchten. „Ehrenamtlich“, betont Gitarrist Andreas Wölk.

Die gleichen Leute, die jetzt für das Konzert im Hintergrund arbeiten, hatten im Sommer am gleichen Ort das erste Weinfest in Worbis auf die Beine gestellt. Mit dabei ist zum Beispiel Sabrina Schäfer von der Fabrik, Pfarrer Peter Michael Schmudde stellt mit der Kirche und dem Pfarrhof den Ort für die Musik und das Beisammensein im Anschluss. Christian Gaßmann ist dabei, das Worbiser Urgestein Bernhard Berkhahn, auch Karina Weber fasst mit an. „Sie alle bereiten den Abend vor, kümmern sich um das Wohl der Gäste, vorm, beim und nach unserem Konzert“, dankt Veit-Walter-Gitarrist Andreas Wölk. Die Arrangements und Partituren für die Streicher sind fertig. „Jetzt wird intensiv geprobt, um diese Zeit zwischen den Jahren, diesen Abend vor dem Schritt in ein neues Jahr zu einer Zeit zu machen, an die man sich gern erinnert.“

Die Karten für das Konzert sind auf 250 Stück limitiert. Ein Großteil ist schon weg. Zu haben sind Tickets noch im Kerzenshop Weber, Schreibwaren Schäfer, Fabrik Worbis, Buchwelt Leinefelde und Eichsfelder Bücherstube in Heiligenstadt. Rollstuhlfahrer haben übrigens freien Eintritt. Einlass ist ab 17.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr.