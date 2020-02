Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Tag zum Staunen in Buttelstedt

Eben noch durfte er im Biologie-Raum lebende Wasserflöhe unterm Mikroskop beobachten, Minuten später bestaunte er an einer optischen Versuchsstrecke einen in die Spektralfarben gebrochenen Lichtstrahl: So wie der Berlstedter Grundschüler Benjamin Löw (im Bild mit seinen Eltern Doreen und Richard) aus Hottelstedt erkundeten etliche Viertklässler am Mittwoch den Buttelstedter Schulteil des Lyonel-Feininger-Gymnasiums. Der Tag der offenen Tür begann am Nachmittag mit einem kleinen Programm in der Aula, bevor es in etlichen Räumen auf allen Etagen im Stationsbetrieb hoch herging.