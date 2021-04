Ein Trampelpfad an der Parkallee in Nordhausen mausert sich zum Gehweg

Nordhausen. Dank der Stadtgärtner und der Bauhofmitarbeiter kann sich auch das Umfeld des Nordhäuser Außenstandortes der Bundesgartenschau sehen lassen.

Zum Start der Bundesgartenschau zeigt sich die Stadt Nordhausen von ihrer besten Seite. Der Park Hohenrode ist offizieller Außenstandort. Das Gelände selbst ist jederzeit einen Besuch wert. Aber auch das Umfeld kann sich sehen lassen. Die Stadtgärtner und die Männer vom Bauhof haben in den vergangenen Tagen noch einmal ganze Arbeit geleistet.

Tom Landsiedel, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung des Parks, ist voll des Lobes. „Die Stadt hat sich schön herausgeputzt“, sagt er. Hannelore Haase, Chefin des Park-Fördervereins, freut sich ebenso über die Unterstützer im Rathaus. Das Umfeld von Hohenrode sei so toll hergerichtet, „dass man Lust bekommt, in den Park zu gehen“, meint sie.

Nicht nur die frischen Blumen am Wegesrand erfreuen die Besucher. Wer sich zu Fuß auf den Weg macht vom Stadtpark über den Beethovenring in den Park Hohenrode, darf jetzt zwischen Parkallee und Straßenbahn-Wendeschleife auch eine frisch gepflasterte Verbindung nutzen. Der Trampelpfad, den Rasenlatscher an dieser Stelle seit Jahren erhalten haben, ist nun von Gehwegbauern legalisiert worden. Auch optisch hat sich diese Ecke gemausert.