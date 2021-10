Eine Haltestelle in Großwerther ist zurzeit nicht erreichbar

Werther. Bauarbeiten wirken sich auf die Regionalbuslinie 29 aus.

Aufgrund von Bauarbeiten in Großwerther kommt es ab sofort bis voraussichtlich 5. November auf der Regionalbuslinie 29 zu Behinderungen, teilen am Donnerstag die Nordhäuser Verkehrsbetriebe mit. „In diesem Zeitraum kann die Haltestelle am Gasthaus in Großwerther nicht bedient werden“, erklärt Verkehrsmeister Gerd Grübner. „Wir bitten unsere Fahrgäste, stattdessen die Haltestellen Großwerther / Kreuzung und Großwerther / Bahnhof zu nutzen.“