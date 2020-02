Noch dürfen die F-Junioren auf dem Sportplatz in Schloßvippach nur trainieren. Punktspiele müssen in Sprötau ausgetragen werden.

Schloßvippach. F-Junioren sollen möglichst bald ihre Heimspiele auf dem Sportplatz in Schloßvippach absolvieren können. Bislang ist das nicht möglich.

Eine Lösung bahnt sich an

Eine Lösung bahnt sich an

Eine Lösung scheint sich für die F-Junioren in Schloßvippach anzubahnen. Da sie bislang dem Tanzsportverein (TSV) 2002 und nicht dem Sportverein (SV) 1909 angehören, blieb ihnen bislang der Punktspielbetrieb auf dem heimischen Rasen in Schloßvippach verwehrt. Die Turniere mussten in Sprötau ausgetragen werden.

Wie Bürgermeister Uwe Köhler informiert, hatte es im November ein erstes, gemeinsames Gespräch mit den Vereinschefs Jeannette Hormann und Tobias Schmidt gegeben. Im Fokus standen zwei Varianten. Eine sah vor, dass die Fußballmannschaft sowie deren Betreuer und Trainer des TSV Mitglieder im SV werden. Der Sportverein erhalte Mitgliedsbeiträge in Höhe von 648 Euro pro Jahr. Der Fußballmannschaft und den Trainern und Betreuern stünden dann alle Möglichkeiten des Sportvereins, also Sportplatz, Tore und Sportlerheim zur Verfügung. Bei der zweiten Variante ging es darum, dass die Fußballmannschaft sowie deren Trainer und Betreuer beim Tanzsportverein Mitglied bleiben. Der Sportverein sollte dann aber vom Tanzsportverein ein jährliches Nutzungsentgeld in Höhe des entgangenen Mitgliedsbeitrages von 648 Euro bekommen. Daraufhin habe es weitere Verhandlungen mit Alexander Richter und Alexander Seeber vom TSV und Tobias Schmidt und Daniel Krisch vom SV gegeben. „Die Gespräche waren durchweg vom Ziel geprägt, eine gemeinsame Lösung zu finden“, sagt Köhler. Vereinbart worden sei, nach einer von allen Seiten tragbaren Möglichkeit des Übergangs der Fußballer und Betreuer vom TSV zum SV zu suchen. Laut Köhler finden nun auf dieser Grundlage weitere, vertiefende Gespräche zwischen den vier Vereinsvertretern sowie innerhalb der beiden Vereine statt, um auch alle Beteiligten von der angedachten Lösung zu überzeugen. „Wir gehen davon aus, dass wir einen für alle Betroffenen tragbaren Lösungsweg erarbeitet haben, der schnellstmöglich zu einer abschließenden Regelung im Interesse unserer Kinder führen soll“, erklärt der Bürgermeister.