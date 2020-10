Mit einer Covid-19-Neuinfektion beginnt die Woche in Nordhausen.

Eine neue Corona-Infektion zum Wochenstart in Nordhausen

Im Landkreis Nordhausen ist am Montag eine neue Corona-Infektion registriert worden, berichtet das Landratsamt. Da die Ansteckung im beruflichen Umfeld außerhalb des Landkreises erfolgte, seien keine Kontaktpersonen hier vor Ort unmittelbar betroffen. Dadurch werde auch das Infektionsgeschehen im Landkreis Nordhausen nach wie vor als unproblematisch eingeschätzt. Die betroffene Person befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Trotz der aktuell geringen Fallzahl im Kreis Nordhausen ermittelt und kontaktiert das Gesundheitsamt des Landkreises fortdauernd Kontaktpersonen von Erkrankten aus anderen Regionen und legt bei Bedarf erforderliche Quarantänemaßnahmen fest.

Bei Fragen, Hinweisen oder Meldungen von möglichen Kontaktpersonen oder Einreisenden aus Risikogebieten ist das Gesundheitsamt per E-Mail an gesundheitswesen@lrandh.thueringen.de erreichbar, auch am Wochenende, teilt das Landratsamt mit.