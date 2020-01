Einmal Eintritt zahlen und in drei Bädern in Harztor baden

In der Gemeinde Harztor soll eine Saisonkarte für Kinder bis 16 Jahren eingeführt werden, mit der ihnen ein Besuch aller drei Freibäder in Ilfeld, Neustadt und Niedersachswerfen ermöglicht wird. Auf diesen Vorschlag verständigten sich die Mitglieder des Finanz- und Hauptausschusses während ihrer jüngsten Sitzung. Dieser wird nun dem Gemeinderat vorgelegt, der darüber in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, dem 29. Januar, entscheiden soll.

Ursprünglich war die Einführung einer Familienkarte geplant. Diese Idee hatte der Kulturausschuss ins Gespräch gebracht. In den Augen des Gremiums gibt es in der Gemeinde Harztor keine günstigen Tarife für Familien mit einem und mehr Kindern. Prinzipiell befürworte er eine solche Überlegung, äußerte sich Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (CDU) zu der Familienkarte. „Aber da gibt es ein Problem. Wir haben die Badeordnung unserer Gemeinde schon beschlossen“, sagte er. Daher müsse nach anderen Lösungen gesucht werden. Im Verlauf der Diskussion einigten sich die Mitglieder schließlich auf den Vorschlag, künftig eine Saisonkarte anzubieten. Diese soll um die 30 Euro kosten. Der Vorteil für die Käufer: Sie können damit nicht nur ein Bad der Gemeinde Harztor besuchen, sondern alle drei. Weiterhin einigten sich die Ausschüsse darauf, sich in Kürze erneut die Badeordnung vorzunehmen und einige Tarife zu streichen.