Auch Luca ist jetzt ein Schulkind. Er geht in die Wippertus-Grundschule in Kölleda.

In vielen Familien wurde am Samstag gefeiert, denn an den Grundschulen wurden die Erstklässler eingeschult. Für 667 Kinder im Landkreis beginnt am heutigen Montag ihr allererster Unterrichtstag.