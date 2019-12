Zum 25. Mal ist das Friedenslicht im vorigen Jahr im Eichsfeld angekommen und auf dem Heiligenstädter Marktplatz von der Jugendfeuerwehr verteilt worden. An diesem Samstag wird es wieder hier begrüßt.

Eichsfeld. An diesem Samstag und dem 4. Adventssonntag gibt es nochmals weitere Konzerte – aber nicht nur.

Einstimmung auf die Feiertage

Kurz vor dem Fest wird in einigen Gemeinden am bevorstehenden 4. Adventswochenende noch einmal zu besinnlichen Stunden, zu Schauen und Livemusik eingeladen.

Geflügelschau

Dingelstädt. Der Rassegeflügelzuchtverein Dingelstädt und Umgebung lädt zu einer Lokalschau mit angeschlossener Bezirksschau des Sondervereins der Strassertaubenzüchter, Gruppe 11 Thüringen, ein. Willkommen sind Besucher am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 14 Uhr im Schützenhaus.

Jahreskonzert

Niederorschel. Musikschüler haben unter der Leitung von Arnim Klett ein Jahreskonzert vorbereitet. Es findet Samstag, 15 Uhr, in der Lindenhalle statt. Der Eintritt ist frei.

Friedenslicht

Heiligenstadt. Die Ankunft des Friedenslichtes Samstag auf dem Marktplatz wird von einem offenen Weihnachtssingen mit dem Projektchor Weihnachten umrahmt. Jeder darf kommen, mitsingen, bei Glühwein und Kinderpunsch die Weihnachtszeit einläuten und mit Laternen das Licht in Empfang nehmen und weitergeben. Beginn ist 17 Uhr.

Weihnachtsmarkt

Neuendorf. Samstag lädt der Karnevalsverein zum Weihnachtsmarkt ab 15 Uhr bei der Alten Schule ein. Los geht es aber schon um 14.30 Uhr mit einem Konzert des Männergesangvereins Bischhausen/Bremke/Neuendorf/Gelliehausen in der Kirche. Um 15.30 Uhr ist Wunschzettelstunde mit dem Christkind und kleinen Überraschungen für die Kinder. Es gibt eine Bastelstraße, Leckereien und vieles mehr.

Blues- und Powermusik

Heuthen. Das letzte Konzert in diesem Jahr in der Musikkneipe Schwarzer Peter bestreitet die Formation Double Vision am Samstag. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr.

Adventskonzert

Breitenworbis. „Alle Jahres wieder“ überschreibt ein Adventskonzert am Sonntag um 14.30 Uhr in der St.-Vitus-Kirche. Gestaltet wird es von den örtlichen Chören und Gruppen. Danach wird zum Kaffeetrinken mit Plätzchen und Stollen, Glühwein und Plaudern und Singen in den Pfarrsaal eingeladen.

Musikalische Einstimmung

Heiligenstadt. Die Schola Nova Cantica und ein Jugendprojektchor der Pfarrei gestalten Sonntag um 16 Uhr in der Kirche St. Gerhard ein adventliches Konzert. Es gibt vokale und instrumentale Musik verschiedener Stilrichtungen und Epochen. Die musikalische Leitung hat Michael Senge.

Weihnachtskonzert

Birkenfelde. Der Chor a colori, Lisa Brinckmann und Reinhardt Klöppner laden Sonntag, 17 Uhr, zu einem Weihnachtskonzert in die St.-Leonhard-Kirche ein. Danach sind die Gäste zu Glühwein und Bratwurst vor die Gaststätte „Steiner Hof“ eingeladen. Die Akteure bitten um eine kleine Spende für das Kinderhospiz Mitteldeutschland.

Gesang und Instrumental

Küllstedt Unter dem Motto „Wir sagen euch an den lieben Advent“ wird Sonntag, 17 Uhr, zu einem besinnlichen Konzert in die Kirche eingeladen. Gestaltet wird es vom Kirchenchor, den Ochsstedter Kirmesmusikanten und einem Gesangsquartett. Dazu kommen Orgel- und Instrumentalmusik.