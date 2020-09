Einzelhändler wollen den Blick auf Bleicherode schärfen

Bleicherode. Der Aktionstag „Heimat shoppen“ erlebt am 12. September in Bleicherode seine vierte Auflage. Organisatoren rücken kleine Geschäfte in den Blickpunkt.

Seit 2017 ist die Imagekampagne „Heimat shoppen“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) zur Stärkung des stationären Einzelhandels in Thüringen präsent. Vor vier Jahren zählte Bleicherode zu den fünf Thüringer Städten, die das Pilotprojekt wagten. Aus heutiger Sicht hinterließen die Bleicheröder Händler große Fußabdrücke, sind Vorreiter und Mutmacher für andere Städte, deren Zahl in Thüringen auf 23 angestiegen ist.

Mit den Aktionstagen, deren Fokus auf die Bedeutung des lokalen Einzelhandels, aber auch auf Gastronomie und Dienstleister gerichtet ist, soll das Bewusstsein der Kunden für das Konsumieren vor Ort geschärft werden. In den zurückliegenden Jahren wurden verschiedene Formate erprobt und Projekte umgesetzt, um lebendige Innenstädte zu schaffen. Unter der Federführung des Handels- und Gewerbevereins wurden zahlreiche Ideen und Konzepte entwickelt, die der Vereinsvorstand mit sehr viel Akquise- und steter Überzeugungsarbeit der Bleicheröder Händlerschaft vorstellte. „Man will möglichst viele Gewerbetreibende von der Idee begeistern“, berichtet Vereinsvorsitzende Susanne Schieke.

Die Stadtverwaltung unterstützt die Aktion von Beginn an. Bürgermeister Frank Rostek (CDU) ist auch in diesem Jahr unermüdlich im Einsatz. Er weiß, dass dem Einzelhandel gerade in strukturschwachen Regionen ein besonderer Stellenwert beizumessen ist. Stolz ist er auf seine 74 Vereine, die das gesellschaftliche Leben der Stadt aktiv bereichern.

Die Frage, ob „Heimat shoppen“ in diesem Jahr wegen Corona überhaupt stattfinden kann, wurde eindeutig beantwortet: Jetzt erst recht.

„Ich denke, gerade in diesem Jahr ist die Veranstaltung ein schöner Anlass, unseren Kunden Danke zu sagen und darauf hinzuweisen, wie wertvoll kleine Geschäfte vor Ort sind und wie schön unser Bleicherode ist“, argumentierte Judith Srocke, Inhaberin des Cafés „Kultur Floral“ und Händlerin in Bleicherode. Der Aktionstag in Bleicherode ist am 12. September.