Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenacher Industriedenkmal soll als Hülle stehen bleiben

Die Idee stammt aus dem Jahr 2016 und sieht vor, die Hülle des Industriedenkmals O1 stehen und restaurieren zu lassen. Im Inneren aber soll das Gebäude so weit entkernt werden, dass eine Drei-Felder-Halle als Neubau gebaut werden kann.

Diese Variante scheint eine Mehrheit im Stadtrat zu finden. Allerdings überraschte die SPD-Fraktion im Hauptausschuss am Mittwoch mit dem Vorschlag, die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) solle das Vorhaben vorbereiten, Nutzungskonzept und Kostenschätzung erarbeiten. Die SWG ist zwar Eigentümer des O1, war aber bisher nicht direkt einbezogen. Zuletzt war eine Projektgruppe unter Leitung von Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) zuständig.

„Die SWG hat die notwendigen Erfahrungen in der Betreuung großer Bauprojekte“, begründete Fraktionsvorsitzender Michael Klostermann seinen Vorschlag. Bürgermeister Uwe Möller (parteilos) sagte, dass die Verwaltung einen anderen Beschluss vorgelegt hat, der „weniger restriktiv“ sei und einhellige Zustimmung im Ausschuss für Stadtentwicklung gefunden hat. Klostermann will mit 20 Millionen Euro eine Obergrenze für die Ausgaben festlegen. Damit die Kosten „nicht wieder ausufern“. Zuletzt war von einer 40 Millionen Euro teuren Sportarena im O1 die Rede. Claus Zuschlag, Vize-Amtsleiter und zuständig für das O1, gab zu bedenken, dass die 20 Millionen Euro „auf keinen Fall“ reichen. Allein der Hallenneubau werde 18 Millionen Euro kosten. Da sei noch nichts an Fassade und Dach des Denkmals passiert. Man habe Mittel aus dem europäischen Fonds Efre und für den Denkmalschutz beantragt. „Wenn Sie Fördermittel nachweisen, kann es mehr als 20 Millionen Euro kosten, aber das darf nicht zu unseren Lasten gehen“, so Klostermann. Im Hauptausschuss stimmte eine Mehrheit für den SPD-Antrag. Das gilt als Empfehlung für den Stadtrat, der am 9. Juni, 17 Uhr, in der Werner-Aßmann-Halle tagt.