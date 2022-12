Eisenacher Sommergewinnszunft lädt zum Adventsmarkt mit leckerem Brandkäse

Eisenach. Bratwurst, Brandkäse und ein Besuch bei den Blütenfrauen - die Sommergewinnszunft lädt zum Adventsmarkt am 3. Dezember ins Eisenacher Zunfthaus.

Den Blütenfrauen über die Schulter schauen, zu sehen, wie die Papierblüten angefertigt werden, die später Zweige zieren oder aus denen komplette Bilder für den Häuserschmuck und die Festwagen zusammengesetzt werden – beim Tag der offenen Tür im Zunfthaus können Besucher am Sonnabend, 3. Dezember, ab 14 Uhr, Einblick in die Arbeit der Sommergewinnszunft bekommen. Natürlich kann man auch mit Wagenbauern fachsimpeln und bereits einen Blick erhaschen, an welchen Festwagen die Helfer des Sommergewinns für das kommende Jahr arbeiten.

Der Verein verbindet diesen Tag aber auch mit einem weihnachtlichen Adventsmarkt, bei dem es viel zu bestaunen gibt. Es wird Verkaufsstände mit Selbstgemachten geben, einen kleinen Flohmarkt zu Gunsten des Sommergewinns, Kuchen und Kaffee, leckeren Brandkäse, Fettbrot, aber natürlich auch Bratwurst und weitere Grillleckereien. Stockbrotbraten gibt es für die jüngeren Gäste. Ausgeschenkt werden passend zum Advent Kinderpunsch und Glühwein. Zugleich werden kleine Rundgänge durch die Werkstatt angeboten. Wer möchte, kann es sich an der Kaffee- und Kuchentafel gemütlich machen.