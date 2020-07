Unter dem Titel „Eiserne Bestseller – Schwert und Rüstung in Handwerk und Gesellschaft“ vermittelt der Kurator, Historiker und Fechtkunstlehrer Paul Becker einen lebendigen Einblick in die Fertigungsmethoden und Klassifizierungen von historischen Waffen und Rüstungen, ihren zeitgenössischen Gebrauch und ihre soziale wie kulturelle Bedeutung.

Eiserne Bestseller sind in Nordhausen bis November zu sehen

Das Museum Tabakspeicher passt den Jahresplan für Ausstellungen und Veranstaltungen den Gegebenheiten an. Da die derzeit aktuelle Sonderausstellung „Eiserne Bestseller – Schwert und Rüstung in Handwerk und Gesellschaft“ sehr gut bei den Besuchern ankomme, „haben wir beschlossen, die Ausstellung bis zum 15. November zu verlängern“, informiert Museumsleiter Jürgen Rennebach. Am Samstag, dem 28. November, eröffnet dann die Sonderausstellung „Ganz schön abgebrüht! – Kaffee, das schwarze Gold“. „Dies ist in der Advents- und Weihnachtszeit sowie über den Jahreswechsel gesehen, ein schönes Thema“, meint Rennebach. Die zwischenzeitlich geplante Ausstellung „Das neue Sehen – Stereofotografie, die dritte Dimension“ wird dann auf das Frühjahr 2021 verschoben.

In der Flohburg erinnert zurzeit die Sonderausstellung „800 Jahre Reichsstadt – Herrschaftszeichen und Recht“ an die Erhebung Nordhausens zu einer Stadt der deutschen Könige und Kaiser zwischen 1220 und 1223. Die Sonderausstellung „Einfach tierisch!“ im Kunsthaus Meyenburg lädt zu einer Zeitreise durch Tierdarstellungen in der Kunst ein.