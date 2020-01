Spektakuläre Bilder von seiner Elbrus-Besteigung zeigt der Sömmerdaer Michael Gubelt am Mittwoch und noch einmal am 5. Februar in der Bibliothek im Dreysehaus.

Elbrus-Vortrag geht in zweite Runde

Da der Vortrag mit Michael Gubelt („Elbrus“) am Mittwoch (29. Januar) schon seit Tagen ausverkauft ist, wird es einen Zusatztermin geben. Am 5. Februar geht es wieder um 19.30 Uhr los, Karten für 5 Euro können in der Bibliothek im Dreyse-Haus ab sofort gekauft werden.

Zur Erinnerung: Wo sich der höchste Berg Europas befindet, darüber gehen die Meinungen auseinander: Die Geographen sagen, es sei der mit 4810 m in Frankreich gelegene und gleichzeitig höchste Gipfel der Alpen, der Mont Blanc. In der Bergsteigerszene hat sich jedoch der Elbrus durchgesetzt, der nördlich des Hauptkammes des Kaukasus, also russisches Grenzgebiet zu Georgien, mit 5642 Metern seine höchste Erhebung hat. Vom 14. bis 26. Juni 2019 machte sich eine Gruppe von Bergsteigern mit genau diesem Ziel auf. Nach Flug über Moskau und weiter nach Mineralnyje Wody erreichten sie Tscheget (2150 m). Hier verbrachten sie drei Tage und bereiteten sich durch Akklimatisierungstouren auf das große Vorhaben vor.

Untermalt mit beeindruckenden Bildern berichtet der Sömmerdaer Michael Gubelt von seiner Reise nach Russland, auf den Elbrus und vom Sightseeing in Moskau.

Dia-Vorträge „Elbrus“ mit Michael Gubelt in der Bibliothek im Dreysehaus: Mittwoch, 29. Januar (ausverkauft), und 5. Februar ab 19.30 Uhr