Das kleine Elefantenmädchen durfte am Dienstag erstmals auf der Außenanlage des Erfurter Zoos spielen.

Erfurt. Am Dienstag machte das Elefantenmädchen eine erste Erkundungstour im Außengehege – und eroberte die Herzen der zufälligen Besucher im Sturm.

Elefantinchen erkundet sein Reich im Zoopark Erfurt

Im Schatten des mächtigen Elefantenkörpers ihrer Mama Chupa hat die kleine Rüssel-Prinzessin im Erfurter Zoo am Dienstag das Außengelände betreten. Knapp eine Woche nach ihrer Geburt erstolperte sie erstmals einen Teil des 11.000 Quadratmeter großen Reiches, in dem sie ihr gesamtes Leben verbringen soll.

Es war der Probelauf: Der Zoo hatte angekündigt, dass Mutter und Tochter ab Mittwoch regelmäßig zu sehen sein würden. Laut der Zoo-Verwaltungsdirektorin Katrin Gallion werden zusätzliche Aufsichtskräfte für die Einhaltung der Corona-Regeln sorgen. Gallion verweist aber auch auf die weitläufige Anlage und geht davon aus, dass sich der erwartete Besucheransturm auf Wochen und Monate verteilen werde.

Erfurter Elefentenmädchen auf Entdeckungstour Erfurter Elefentenmädchen auf Entdeckungstour Am Dienstag (11. August) durfte das Erfurter Elefantenbaby, in Begleitung seiner Mama Chupa, das erste Mal ins Freigehege. Foto: Marco Schmidt

„Es säuft und säuft und säuft“

Am Dienstag eroberte das Baby, das zu großen Teilen aus Rüssel, Beinen und Ohren besteht, die Herzen der zufälligen Besucher im Sturm. Es erkundete schattige Ecken, schnüffelte im Sand und kam gewaltig in Trab, wenn es galt, den gemächlichen, aber unendlich langen Schritten von Mama Chupa über das Gelände zu folgen. Zwischendurch rieb es mit dem linken Hinterbein über die Mückenstiche am rechten Hinterbein.

Immer wieder hob die Kleine den Kopf und warf den Rüssel in die Luft, um mit dem Maul an die Zitzen von Chupa zu gelangen. „Es säuft und säuft und säuft“, sagte Chef-Elefantenpfleger Dirk Hebs.

Elefanten-Mama Chupa führt ihre Tochter durchs Elefantenhaus Elefanten-Mama Chupa führt ihre Tochter durchs Elefantenhaus

Milchspur führte das Baby zur richtigen Stelle

Der Pfleger hatte einen Tipp aus Halle befolgt, um dem Baby das Trinken beizubringen. Rund 24 Stunden nach der Geburt legten die Pfleger eine Spur aus der von Chupa abgemolkenen Milch zu der richtigen Stelle zwischen den Vorderbeinen der Mutter.

Die Pfleger hatten den Außenbereich für den großen Tag vorbereitet. Neue Elektrodrähte waren gespant, damit das Baby nicht durch den Zaun schlüpft. Das bis zu 1,80 Meter tiefe Badebecken war abgesperrt. Die Schlammsuhle führte weniger Wasser. Die Riesen-Pfütze war aber noch feucht genug, dass Chupa sich und ihre Tochter mit reichlich Schlamm bespritzen konnte, um Parasiten abzuwehren und für Kühlung zu sorgen.

„Chupa ist seit der Geburt wie ausgewechselt und reagiert gar nicht mehr impulsiv“, berichtete Hebs. „Sie hat sich um 180 Grad gedreht und ist von einem Moment zum anderen in die Mutterrolle hineingewachsen“, meinte auch Zoo-Tierärztin Tina Risch.

Als das Baby laut schrie, machte sich die Mama auf die Suche

Dirk Hebs kann sich an diesen entscheidenden Moment gut erinnern. Zweieinhalb Stunden nach der Geburt in der Nacht zum vorigen Mittwoch öffneten die Pfleger das Schiebegatter zwischen den Boxen von Mutter und Baby. Eine schwer zu interpretierende Bewegung der noch leicht betäubten Chupa führte dazu, dass die Pfleger die Mutter aus Sorge um das Kalb mit einem Wasserschlauch kurz zurückdrängten.

Die Kleine lief selbstständig durch die vier Boxen, die für die Geburt reserviert worden waren. „Dann hat es angefangen, unglaublich laut zu schreien“, erzählte Hebs. „In dem Moment hat die Mutter das Baby gesucht und von da an nicht mehr aus den Augen gelassen, während die Kleine an ihren Beinen klebte.“

Monatelang hatte Chupa ein Mama-Training durchlaufen. Pfleger lockten sie mit Futter bis zum oberen Teil der hügeligen Anlage, so dass die 16-jährige Elefantin Kraft tanken konnte. Auf den Kontakt mit dem Baby bereitete sie das Sack-Training vor.

Gymnastikball in Jutesack diente als Kalb-Dummy

Ein Gymnastikball in einem Jutesack diente als Kalb-Dummy. Den Sack zogen die Pfleger immer wieder unter Chupa hindurch. So sollte sie sich daran gewöhnen, bei der Geburt und später etwas unter sich zu haben.

„Bei den ersten Malen hat Chupa auf den Sack getreten“, erzählte Dirk Hebs. „Aber am Schluss war ihr der Sack egal.“ Der Erfolg zeigte sich am Dienstag, als das Baby immer wieder zwischen Chupas Beinen herumwirbelte und häufig zum Trinken ansetzte. „Chupa ist völlig gelassen und ausgeglichen“, bestätigte Tierärztin Risch.

Im Stall verbringt das Baby, das auf der Außenanlage als Wirbelwind auftrat, viel Zeit mit Schlafen. Wobei das bei Elefanten bedeutet, alle 10 bis 15 Minuten aufzustehen, weil ein langes Liegen angesichts des Körpergewichtes für die Organe gefährlich sein kann. Bei der Gelegenheit trinkt das Baby gleich noch einen Schluck, bevor es sich wieder hinlegt – bevorzugt auf ein Gras- oder Heulager aus dem Futter der Mama.

Zusammenführung mit den anderen Kühen steht bevor

In den nächsten Tagen steht die Zusammenführung von Mutter und Kind mit den beiden anderen Elefanten-Damen Csami (25) und Safari (49) bevor. „Csami ist schon ganz verrückt nach dem Baby“, sagte Tina Risch. Safari sieht die Ankunft einer neuen Artgenossin eher gelassen. Bulle Kibo bleibt noch eine Weile für sich.

Der Name der Kleinen wird voraussichtlich in der übernächsten Woche bestimmt. Der Zoo sammelt derzeit Vorschläge, die gut rufbare Mädchennamen afrikanischen Ursprungs sein und möglichst eine treffende Bedeutung haben sollen. Die Entscheidung trifft dann eine Kommission mit der Zoo-Direktorin Sabine Merz und Pfleger Dirk Hebs.