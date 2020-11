Ellrich plant ein frisches Baumkataster

„Ende des Monats soll es losgehen mit der Erfassung und Zustandskontrolle der Bäume in der Einheitsgemeinde Ellrich“, berichtet Bauamtsleiter Matthias Schwarze in der Hauptausschuss-Sitzung am Montagabend. Beauftragt mit der Aufstellung eines Baumkatasters sei das Ingenieurbüro LA 21 in Nordhausen. „Geplant ist, in diesem Jahr etwa 600 Bäume zu erfassen und im kommenden Frühjahr weitere 400“, blickt Schwarze voraus. Er schätzt den Baumbestand der Einheitsgemeinde auf 2000 bis 3000. Der Stadtwald falle nicht darunter, dort gelten andere Schutzbestimmungen. „Als Erstes werden die neuralgischen Punkte in der Stadt mit viel Publikumsverkehr in Augenschein genommen, zum Beispiel der Heinrich-Heine-Park, Lindenplatz oder Frauenbergsteich“, nennt der Bauamtsleiter Beispiele. Sollten dabei Bäume festgestellt werden, die eine Gefahr für Spaziergänger bedeuten, würden erforderliche Maßnahmen eingeleitet.

Die Bündnisgrünen reichen einen Antrag ein, wonach die Baumschutzkommission bis März 2021 neu besetzt werden soll. „Wir wollen die Expertise von sachkundigen Bürgern nutzen“, erläutert Jürgen Weyand (Grüne). Darüber soll in der nächsten Ellricher Stadtratssitzung abgestimmt werden.