Endgültige Entscheidung zum Erfurter Fernbushalt rückt näher

Die endgültige Standort-Entscheidung für einen Fernbushalt in Erfurt soll der Stadtrat noch in diesem Frühjahr fällen. Stadtplanungsamtsleiter Paul Börsch hat bestätigt, dass er die Abwägung zu drei möglichen Standorten im März zunächst dem Verkehrsausschuss vorlegen möchte.

„Es gibt keine wirkliche Vorzugsvariante“, sagt Börsch. „Der Stadtrat muss entscheiden.“

Die Vorschläge basieren auf einer Studie, die im vergangenen Herbst in Auftrag gegeben wurde. Neue Standortvorschläge macht die Studie nicht. Stattdessen listet sie die Vor- und Nachteile der drei Standorte in Zentrumsnähe auf, die in den Diskussionen der letzten Jahre noch nicht dem Rotstift zum Opfer gefallen waren.

Um diese Standorte geht es:

Dabei handelt es sich um die Südseite der Schillerstraße am Spielbergtor, um die Nordseite der Schillerstraße auf einer Grünfläche am Hintereingang des Hauptbahnhofs und um die Weströhre des Schmidtstedter Tunnels. Allerdings hat Paul Börsch nun präzisiert, dass es sich bei dem dritten Vorschlag nicht um die Röhre selbst, sondern um die Fahrspur vor dem Tunnel aus Richtung Innenstadt handele.

Nach dieser neuen Beschreibung könnte der Fernbushalt unter dem geplanten „Promenadendeck“ angesiedelt werden. Die breite Fußgänger- und Fahrradbrücke soll bald die alte Fußgängerbrücke über die Stauffenbergallee ablösen.

Vor- und Nachteile bei allen Varianten

Diese Variante sei zugleich sein persönlicher Favorit, sagt Börsch. Ein Fernbushalt dort sei halbwegs schnell und günstig zu realisieren und liege am nächsten an der aktuellen Fernbus-Haltestelle nahe des neuen Prizehotels. Vor- und Nachteile gebe es aber bei allen drei Varianten, meint Börsch.

Da das Umweltamt noch ein Lärmschutzgutachten zu den Standorten anregte, hat sich der Prozess etwas verzögert. Eigentlich sollte die Studie schon im Januar vorgestellt werden.

Die Fernbusunternehmen und die meisten Passagiere lehnen einen Halt außerhalb des Zentrums ab. Vorschläge wie die Thüringenhalle oder der Flughafen, wo die umfangreichste Infrastruktur vorhanden wäre, fielen deshalb aus dem Rennen. Zudem wurden mehrere Standorte auf der Stadtseite des Hauptbahnhofes diskutiert. Die Konkurrenz durch andere Nutzungen erschien dort aber zu groß.

