Enkel entwickelt Atemschlauch für seinen Opa: 13-jähriger Tüftler aus Altenburg geehrt

Altenburg/Bensheim. Mit einer berührenden Forschungsleistung hat Aeneas Neumann aus Altenburg den diesjährigen Thüringer Sonderpreis der Christoffel Blindenmission (CBM) erhalten.

Der 13-jährige Nachwuchs-Tüftler habe seinem Großvater die Sauerstofftherapie durch umfangreiche Umbauten am Beatmungsschlauch spürbar erleichtert, teilte die Hilfsorganisation im hessischen Bensheim mit.

Bislang habe der Versorgungsschlauch bei seinem Opa schmerzhafte Druckstellen verursacht. Auch sei die Handhabung der acht Meter langen Plastikleitung umständlich gewesen und habe die Bewegungsfreiheit des Seniors eingeschränkt.

Form entwickelt und per 3D-Druck hergestellt

So habe Neumann einen speziellen Bügel entwickelt, der angenehmer auf der Nase zu tragen sei und dennoch halte. Für den Ohrhalter habe er mit Basteldraht die optimale Form entwickelt und per 3D-Druck hergestellt. Um den Druck in der Liegeposition zu verringern, habe der Junge ein ringförmiges Polsterkissen als Pufferzone zwischen Schlauch und Kopf entworfen. Eine am Schlauch befestigte Rückholfeder habe den Aktionsradius des Patienten erweitert.

CBM-Vorstand Rainer Brockhaus zeigte sich von der Forschungsleistung tief berührt. Für seinen Großvater erfinde der Junge ein Set, das vielen Menschen überall auf der Welt eine Hilfe sein könne.

Der mit 300 Euro dotierte CBM-Sonderpreis zeichnet jedes Jahr kreative Erfindungen aus, die bei Jugend forscht eingereicht werden. Die Christoffel-Blindenmission (CBM) unterstützt seit 115 Jahren Menschen mit Behinderungen in den ärmsten Ländern der Welt.