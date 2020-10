Landrat Harald Henning hat langjährig Aktive mit der Thüringer Ehrenamtscard ausgezeichnet. Unsere Zeitung stellt sie vor:

Ich wünsche dir Glück, Zufriedenheit und vor allem Gesundheit – dies gibt man seinen Lieben zum Geburtstag mit auf den Weg oder zu anderen Anlässen. In letzter Zeit wünschen wir den Menschen, die wir treffen oder die wir am Telefon hören, noch öfter als sonst Gesundheit. Welch wertvolles Gut die Gesundheit ist, erlebt Klaus-Dieter Hofmann in seinem Ehrenamt im Familienentlastenden Dienst (FeD) der Stiftung Finneck hautnah. Der FeD unterstützt und entlastet Familien mit behinderten oder pflegebedürftigen Angehörigen jeden Alters im Alltag. Dadurch können Freiräume geschaffen werden, die es den Familien ermöglichen, auch eigene Interessen wahrzunehmen. Seit mehr als sechs Jahren betreut Klaus-Dieter Hofmann ehrenamtlich einige Familien sowie erwachsene Menschen mit Beeinträchtigung. Er begleitet sie einmal in der Woche bei Ausflügen, Freizeitangeboten oder Urlaubsfahrten. Er spielt mit ihnen Karten, geht mit ihnen zur Disco, fährt mit ihnen Fahrrad und geht mit ihnen zum Fußball oder auf den Taubenmarkt. Die Angehörigen oder Familien sind für diese Momente der Entlastung sehr dankbar. Und die Stiftung Finneck ist Klaus-Dieter Hofmann dankbar für sein außergewöhnliches Engagement.