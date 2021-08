Erfurt blüht: Blick auf Blumen durch die Glaskugel

Erfurt. Bunte Geschichten und grüne Attraktionen sind gesucht für das Sommer-Gewinnspiel, das ganz im Zeichen der blühenden Buga steht.

Erfurt hat seit jeher viele schöne Motive und interessante Blickwinkel zu bieten. Besonders aber jetzt zur Bundesgartenschau, hat sich die Stadt herausgeputzt für Besucher und Bewohner. Das zeigen auch die zahlreichen Einsendungen, die uns zur Sommeraktion „Meine Blumenstadt“ erreicht haben. Entstanden sind Aufnahmen auf dem Balkon oder im Vorgarten, in der Kleingartenanlage oder aber natürlich auch auf dem Petersberg, im Egapark und in der Gera-Aue.

Leserin Friederike Stratmann beispielsweise hat eine gläserne Fotokugel mit auf ihren Buga-Besuch genommen, die mit ihren Spiegelungen ganz besondere Ausblicke bietet auf Beete, Grün und Attraktionen. Haben Sie auch einen Ort, in dem Sie besonders Ihre Blumenstadt entdecken? Dann fotografieren Sie ihn oder suchen das schönste Bild heraus.

Geschichten und Anekdoten zur Blumenstadt

Ist es der Löwenzahn, der sich durch eine Asphaltritze kämpft, oder die liebevoll bepflanzte Baumscheibe oder die wuchernden Tomaten im Topf auf dem Balkon?

Sehr würde sich unsere Redaktion auch freuen, wenn Sie kleine Geschichten parat haben, die Sie an die Blumenstadt erinnern. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das erste Treffen auf der Rendezvous-Brücke? An Erlebnisse auf dem Petersberg? Schreiben Sie uns!

Alle, die sich an unserer Sommeraktion „Meine Blumenstadt“ beteiligen, haben die Chance bei der Gewinn-Verlosung dabei zu sein. Es gibt eine Ega-Jahreskarte für das Jahr 2022, inklusive Führung durch den Ega-Chefgärtner, eine Führung durch die Kakteen-Gärtnerei Haage, einmal zwei Tageskarten für die Buga sowie je zehn Hefte „Backzeit“ und „Gartenzeit“ aus unserem Verlag zu gewinnen.

Schicken Sie bitte Fotos und Geschichten an erfurt@funkemedien.de oder per Post an die Lokalredaktion Erfurt, Meyfartstraße 19 in 99084 Erfurt.