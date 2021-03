Präsenzunterricht in Erfurt gestartet - Chaos bleibt nach Neustart aus

Erfurt. Der Präsenzunterricht in Erfurt ist seit Donnerstag für alle wieder möglich. Auch noch am Montag wird mit einer geordneten Rückkehr gerechnet.

Theoretisch ist es wieder möglich, praktisch laufen unterschiedliche Varianten der Umsetzung: Wenn laut Stadtverwaltung der Präsenzunterricht am Donnerstag kurzfristig einen Tag früher als vorher geplant startete, bedeutet das nicht, dass alle Schüler wieder in der Schule saßen. Selbst am Montag werden nicht alle Kinder und Jugendlichen persönlich in den Schulen sein, sagt Heike Wiesner, Abteilungsleiterin Schulverwaltung im Amt für Bildung. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog