Figaros Frust: Erfurter Friseure müssen Zweifach-Schutz tragen

Erfurt. Eine weitgehend unbekannte Verfügung zwingt Friseure in Erfurt beim Bedienen ihrer Kunden zum Tragen eines Zweifach-Schutzes. Neben einer FFP2-Maske müsse auch ein Visier getragen werden.

Kaum sind die Haarkünstler wieder am Werk, gibt es massiven Ärger. Den kann man förmlich spüren, wenn man mit Sybille Hain, der Innungsobermeisterin der Thüringer Friseure, telefoniert. Grund: eine neue Verfügung, die vorschreibt, dass Friseure FFP2-Maske und Gesichtsvisier tragen müssen. Nicht wie früher, wenn sie nur Augenbrauen zupfen und Wimpern aufhübschen. Nein, auch bei einem ganz normalen Haarschnitt.