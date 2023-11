Weihnachtsbaum in Erfurt schlägt New York um Längen

Erfurt. Was der Erfurter Weihnachtsbaum dem Prachtstück vorm New Yorker Rockefeller Center voraus hat.

Er ist berühmt, er ist ein Touristenmagnet, er ist Kulisse für viele Hollywood-Filme und er ist der Mittelpunkt des weihnachtlichen New Yorks: Der Weihnachtsbaum vor dem Rockefeller Center hat viele Superlative. Wenn der Rockefeller Center Weihnachtsbaum seine erste Erleuchtung findet, ist das ein großes Fest in New York und wird weltweit im TV live übertragen. Aber eines hat er nicht - Die Größe des Erfurter Weihnachtsbaumes!

Ganze 21 Zentimeter überragt die Rotfichte in diesem Jahr seinen amerikanischen Kollegen. Am Montag wurde er von den Mitarbeitern der Erfurter Stadtbeleuchtung mit der Lichterkette geschmückt. Am 28. November ist er dann in all seiner Pracht zu bestaunen. Und noch eins hat der Erfurter Weihnachtsbaum voraus: Er steht auf Deutschlands schönsten Weihnachtsmarkt.

