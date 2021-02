Erfurt: Unter minus sechs Grad hilft auch kein Salz

Wintereinbruch in Erfurt: Zugausfälle und Langlauf

In Erfurt ist am Nachmittag in einer Wendeschleife am Amtsgericht eine Schneepflug-Strassenbahn entgleist und muss nun wieder in die Schiene gesetzt werden. Durch starken Schneefall, Minustemperaturen und Windboen sind auch die Winterdienste in Thüringen seit der Nacht von Samstag zum Sonntag im Dauereinsatz.

Foto: Sascha Fromm / Thueringer Allgemeine