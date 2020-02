Erfurter auf Entdeckungsreise in der eigenen Stadt

Ihre „Lieblingsorte“ zeigen wollen Erfurter Gästeführer all jenen, die sich für ihr Erfurt interessieren: Zum Weltgästeführertag 2020 am Freitag, 21. Februar, geht es je nach Interesse ins Schauspielhaus Kulturquartier, zum Haus Dacheröden, ins Rathaus, zum Weinberg auf dem Petersberg, in die Stadtbibliothek und ins Quartier Predigerkirche/Lange Brücke. Treffpunkt ist für die meisten Touren um 10.30 Uhr vor dem Rathaus, von wo die jeweiligen Interessengruppen starten. Um 16 Uhr startet dann ein zweiter Durchgang: Erneut geht es durchs Schauspielhaus Kulturquartier, für das in diesem Jahr die Gästeführer um Spenden für ihre Dienste bitten, außerdem in die Krämpfervorstadt und an die Bach-Orte der Stadt.

„Vor allem Erfurter wollen wir mit diesem Angebot ansprechen“, sagen Matthias Gose und Sabine Hahnel, die gemeinsam mit Reinhard Schwalbe den neuen Vorstand des Erfurter Gästeführervereins bilden. Mehr als 20 Jahre hatte Petra Bischoff dem von ihr gegründeten Verein vorgestanden. Als Berufsinteressenvereinigung will der Verein Präsenz zeigen, gleichzeitig den Einheimischen die Chance geben, die eigene Stadt neu und vielleicht aus einem anderen, bislang unentdeckten Blickwinkel kennenzulernen. „Es gibt immer etwas Neues zu entdecken“, sagt auch Gästeführer Richard Schaefer.

Etwa 120 bis 140 Gästeführer gibt es in Erfurt nach Einschätzung des Vereins, in dem 50 von ihnen organisiert sind. Der Bedarf an weiteren Gästeführern wächst – auch für die Bundesgartenschau 2021 werden weitere Gästeführer gebraucht. Von mindestens 20 ist die Rede. Interessenten können Kurse an der Volkshochschule belegen, die mit einer Prüfung abschließen und Gästeführer nach Din-Norm zertifizieren.

Einen Weg, den nicht alle Gästeführer gehen – „es gibt auch einigen Wildwuchs in dieser Branche“, weiß Matthias Gose. Dabei ist fachliches Wissen wichtig, ebenso die Weiterbildung, die der Gästeführerverein bietet. Schließlich sind es besonders die Gästeführer, die bei einer misslungenen Führung einen schlechten ersten Eindruck Erfurts vermitteln, der kaum noch zu korrigieren ist.

Verkehr in der Altstadt wird zum Problem

Die Wünsche der Touristen, die in Reisegruppen im Bus in Erfurt anlanden oder aber zunehmend Individualtouristen und „Wiederholungstäter“ mit längeren Aufenthalten sind, sind vielfältig. Immer häufiger seien es aber auch Erfurter, die beispielsweise vor einer Weihnachtsfeier auf diese Weise ihre Stadt näher kennenlernen wollen. Der Trend geht zu besonderen Führungen – beispielsweise im Kostüm eines Nachtwächters in der Dunkelheit oder auf Spuren Martin Luthers, wissen die Vereinsmitglieder. Neu im Programm sind Führungen in der Geraaue. Beliebt bei Gästen sind die Führungen in den Horchgängen der Zitadelle Petersberg – die derzeit wegen der Buga-Baustellen nur schwer erreichbar ist. Oft sei es aber auch eine Herausforderung, die Gruppe, oft mit wenig Zeit und vielfältigen Interessen angereist, beieinander zu halten. „Eine Herausforderung, der wir uns aber gerne stellen“, sagt Sabine Hahnel. Ihr kommt es besonders darauf an, dass der Gästeführer authentisch ist, dass Kostüm, Rolle und Person zueinander passen.

Ein zunehmendes Problem für die Gästeführer sind Straßenlärm und der Verkehr – von verkehrsberuhigter Altstadt sei nicht immer und überall etwas zu spüren. „Schön wäre es schon, wenn Spielstraßen auch als solche benutzt würden – von Auto- und Fahrradfahrern“, sagt Matthias Gose. Ob Pergamentergasse, Michaelis- oder Allerheiligenstraße – auch an den touristischen Hotspots seien Menschen oft eilig unterwegs, dass manch geführter Gast zur Seite springen müsse. „Das neue Pflaster in der Allerheiligenstraße ist schön, verlockt aber auch zu hohem Tempo“, sagt Sabine Hahnel. Sie hofft mit ihren Vorstands-Mitstreitern auf ein besseres Miteinander in dieser alten Stadt mit ihren schmalen Straßen. Oft, ergänzt Matthias Gose, würde es schon reichen, wenn Verkehrsregeln beachtet würden.

Programm, Treffpunkte und Termine zum Weltgästeführertag finden sich auf der Seite www.erfurt-fuehrungen.de/weltgaestefuehrertag-2020