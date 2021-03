Erfurt. Bei erlaubter Öffnung am 23. April ist eine Anlaufphase geplant, neu verkaufte Tickets sind an den Tag gebunden: alles über das Corona-Konzept für die Erfurter Buga.

Tagesgebundene Tickets, das Verschieben großer Veranstaltungen und Einschränkungen in geschlossenen Bereichen gehören zum Hygienekonzept, mit dem die Erfurter Buga GmbH eine Bundesgartenschau unter Pandemiebedingungen ermöglichen will. , hängt von der Entwicklung der Corona-Zahlen und von den künftigen Verordnungen ab.