Erfurter Karnevalsumzug findet trotz Turbulenzen statt

Der für den 23. Februar geplante Karnevalsumzug findet statt. Das hat der Ausrichter, die Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC), am späten Freitagmittag schriftlich mitgeteilt. Kurz zuvor hatte das geschäftsführende Präsidium laut der Mitteilung einstimmig beschlossen, „dass einer Durchführung veranstalterseits nichts entgegen steht“.

Die seltsame Formulierung deutet an, welche Unruhe das Präsidium der GEC ergriffen hat. Warum solch ein Beschluss zwei Wochen vor dem Festumzug überhaupt nötig war, steht in der Mitteilung nicht. Tatsächlich ist die aus 13 Erfurter Karnevalsvereinen bestehende Gemeinschaft plötzlich und völlig unverschuldet gleich aus zwei Richtungen unter Druck geraten.

Nicht bestätigter Zuschuss bedeutet finanzielles Risiko

Zum einen wurde nach der überraschenden Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum Thüringer Ministerpräsidenten am vergangenen Mittwoch die für den selben Abend geplante Stadtratssitzung wegen zu weniger Teilnehmer vertagt. In der Sitzung sollte der Nachtragshaushalt beschlossen werden, der im Entwurf einen städtischen Zuschuss für den Umzug in Höhe von 35.000 Euro enthält – etwa die Hälfte der Kosten, die für die Organisation nötig sind.

Die Sitzung ist inzwischen ein weiteres Mal auf den 4. März verlegt worden. Da der Umzug also stattfindet, bevor die GEC sicher mit dem Zuschuss rechnen kann, bedeutet die Durchführung offenbar ein finanzielles Risiko.

Zum anderen ist Ministerpräsident Kemmerich zugleich der Präsident der GEC. Möglicherweise befürchtet das restliche Präsidium, die närrisch erscheinenden Ereignisse in der Landespolitik könnten einen Schatten auf die echte Karnevals-Organisation werfen. Ein Satz aus der Mitteilung von Freitag wiederholt bisherige Aussagen aus dem Präsidium, die betonten, dass die GEC zur Kemmerich-Frage nicht Stellung beziehen wolle.

Außerordentliche Sitzung wird vorbereitet

„Die Gemeinschaft Erfurter Carneval von 1991 e.V. konzentriert sich auf die erfolgreiche Durchführung der 71. Kampagne und lädt jeden dazu ein, mit uns gemeinsam das Brauchtum zu erhalten und zu feiern“, heißt es. „Wir freuen uns auf viele Besucher unserer Veranstaltung.“

Intern werden allerdings weitere Schritte unternommen, um die Personalunion aus Minister- und Karnevalspräsidenten aufzulösen. Wie unsere Zeitung aus dem Senats-Umfeld erfuhr, wird für Dienstag eine außerordentliche Mitgliederversammlung vorbereitet, bei der Kemmerich als GEC-Präsident abgelöst werden soll, offenbar, um ihn „aus der Schusslinie“ zu nehmen, wie Beobachter berichten.

Ein Anwalt soll Kemmerichs Nachfolger werden

Es kursiert sogar schon ein Name für die Nachfolge. Rechtsanwalt Matthias Fertig, der aktuell Senatspräsident ist, soll der nächste GEC-Präsident werden. In der Mitteilung der GEC steht von der Mitgliederversammlung nichts.

Tatsächlich ist die in diesen Tagen praktizierte Kommunikation der GEC fragwürdig. Niemand wird ernsthaft 13 Erfurter Vereinen vorwerfen wollen, dass der Präsident ihrer Gemeinschaft in seinem Leben als Berufspolitiker ein fragwürdiges politisches Wagnis eingegangen und damit gescheitert ist. Doch statt für eine Lösung des Finanz-Problems zu werben, das durch die Vertagung des Stadtrates entstanden ist, geht das Präsidium auf Tauchstation und verschickt feucht-fröhliche Pressemitteilungen.

„Die Gemeinschaft Erfurter Carneval von 1991 e.V. freut sich mitzuteilen, dass wir aufgrund der sehr guten Zusammenarbeit mit der Stadt Erfurt der Durchführung des Karnevalsumzuges am Sonntag, den 23.02.2020, positiv entgegen sehen“, heißt es dort.

Städtischer Zuschuss zum Umzug nur aus dem Haushalt möglich

Was auch immer mit dem Verweis auf die Stadt gemeint ist, ein außerordentlicher Zuschuss ist es jedenfalls nicht. Davon ist zumindest Finanzdezernent Steffen Linnert (SPD) überzeugt. Für eine Bestätigung des geplanten Zuschusses vor der Haushalts-Abstimmung am 4. März komme nur eine überplanmäßige Ausgabe in Frage, die auch der Finanzausschuss beschließen könnte.

Der Umzug erfülle aber nur das Kriterium der zeitlichen Dringlichkeit. Da es sich bei einem Karnevalsumzug um keine Pflichtaufgabe der Stadt handele und auch kein Vertrag über die 35.000 Euro existiere, sei die sachliche Unabweisbarkeit der Ausgabe nicht als Kriterium vorhanden.

Da der Zuschuss aus öffentlichen Mitteln erfolgen soll, könnte man von der GEC vielleicht etwas mehr Transparenz erwarten. Statt dessen werden vereinbarte Telefonate nicht entgegen genommen. Auch schriftliche Fragen, die unsere Zeitung nach Aufforderung der GEC am Freitag 14.30 Uhr stellte, blieben bis 19 Uhr unbeantwortet.