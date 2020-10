Erfurter Landtag leuchtet in Pink

Erfurt. Am Sonntag ist der Landtag in Erfurt pinkfarben angestrahlt worden.

Ein Leuchten über der Stadt – der Plenarsaal des Thüringer Landtags wurde am Welt-Mädchentag am Sonntag in kräftiges Pink getaucht. Ziel der Aktion war es, auf die oft schwierige Situation von Mädchen in vielen Ländern der Welt aufmerksam zu machen.

Ziele der Initiatoren sind unter anderem die Förderung von Mädchen und jungen Frauen durch Bildung, die Bekämpfung der Zwangsehe, die Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen sowie die konsequente Umsetzung von Anti-Diskriminierungsgesetzen.

Der „Internationale Mädchentag“, oder auch „Welt-Mädchentag“ ist ein von den Vereinten Nationen initiierter Aktionstag, der seit 2011 begangen wird.